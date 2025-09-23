Giovedì e venerdì a Roma si terrà la settima edizione di ITHIC, l'Italian Hospitality Investment Conference

La settima edizione di ITHIC, l’Italian Hospitality Investment Conference, torna a Roma giovedì e venerdì, a Villa Pamphili, con l’obiettivo di identificare le opportunità più rilevanti e tempestive nel settore immobiliare dell’ospitalità. “Non si tratta di un tema generico – dicono gli organizzatori di Teamwork Hospitality in collaborazione con THRENDS -: è una chiamata ad agire sul cambiamento, ripensare le strategie di investimento e adattarsi alle nuove condizioni di mercato. In due giorni, investitori, sviluppatori, operatori e marchi si incontreranno per condividere approfondimenti, presentare progetti e costruire nuove connessioni commerciali. L’agenda coprirà tendenze, flussi di capitale e strategie per creare valore nel mercato di oggi”.

GIORNATA MONDIALE DEL TURISMO 2025/ Le sfide per il settore nel segno della sostenibilità

Tra le novità di quest’anno anche eventi a invito e masterclass riservate, come la sessione HVS sulle valutazioni alberghiere, la tavola rotonda dei CEO organizzata da Questex, partner di ITHIC e promotore dell’IHIF di Berlino, e il laboratorio “Hotel Transactions”. Tra i protagonisti di queste sessioni speciali sono attesi big come Theodor Kubak (Hama), Dimitris Manikis (Wyndham), Stephen Rushmore (HVS), Larry Mogelonsky (Hotel Mogel Consulting), Paolo Facchini (Lombardini22) e i rappresentanti di Federalberghi Bernabò Bocca e Giuseppe Roscioli.

TURISMO/ Così 110 miliardi spesi sono diventati 275 a beneficio del Pil

Molto vasto e composito il programma della due giorni. A partire ancora una volta da un confronto tra gli amministratori delegati dei principali operatori attivi in Italia (“Talks of the Titans”), chiamati a discutere sulle opportunità di sviluppo alberghiero nei prossimi tre anni: Julia Simpson del Wttc, Domenico Montano di Human Company, Paolo Barletta di Arsenale, Elisabetta Fabri di Starhotels, Giorgio Marchegiani di Una e Sara Digiesi di Bwh.

Di sfide e opportunità future si discuterà anche tra proprietari, brand e operatori nei tavoli “Hospitality future talks”, con Fabio Provini di Dekus, Sebastien Samoye di Belmond, Leonardo Stassi di Coldwell Banker Commercial, Fabio Coppola di Yellowsquare e Gabriele Magotti di Invel.

APRESKI MILANO MOUNTAIN SHOW/ Le attese del "sistema montagna" a un mese dall'appuntamento

Si parlerà anche di capitali, investimenti e prospettive per i prossimi anni (“Talks on capital markets”) e parteciperanno tra gli altri Chiara Caruso di Cdp, Christophe Beauvilain di Pygmalion Capital, Li Zhang di Brookfield, Miguel Valente Bento di Corum Asset Management, Musie Bocrezian di Pgim, Pietro Moro di Bnp Paribas e Jaume Tapies di Boscalt Hospitality.

Focus anche sulle mete “altre”, alternative alle destinazioni blockbuster (“Exploring alternative markets”), con analisti come Marco Comensoli di Colliers, Guido Castellini di Coldwell Banker Commercial, Ezio Poinelli di Hvs e Stefano Terlizzi di Thrends.

Prevista anche la presenza del ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, in un panel moderato da Giorgio Bianchi di Gb Development sul futuro di Cortina. E non si può parlare di investimenti e nuove aperture senza affrontare il tema dello sviluppo alberghiero in tutte le sue fasi: dalla creazione della piattaforma legale di base alla definizione del modello di business ottimale (‘Construction & asset management’).

Ne parleranno esperti come Massimiliano Macaione (Gianni & Origoni), Bruno Fondacaro (Advant Nctm), Emiliano Russo (Deloitte Legal), Alessandro Lombardo (Gabetti Group) e Lorenzo Felici (Artelia). Di novità si discuterà nella sessione dedicata ai brand internazionali già presenti o in arrivo in Italia. Tra i relatori attesi: Ettore Cavallino (Accor), Maria Pia Intini (Almar Resorts – HNH Hospitality) e Fabrizio Gaggio (Starhotels).

Non mancherà una sezione (seconda giornata, alle 11.30) dedicata ai piani di sviluppo di TH Group per il 2026/2030, con il Presidente Graziano Debellini.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI