Si è conclusa ieri la due giorni di selezioni e colloqui organizzata da TH Resorts a Courmayeur, in vista dell’apertura estiva del TH Courmayeur. Grazie alla collaborazione del Comune di Courmayeur e all’importante contributo dei Centri per l’Impiego della Regione, si sono presentati oltre 100 candidati, residenti per la maggior parte in città e nei paesi limitrofi, che si sono offerti per ricoprire le posizioni ricercate: cuochi, camerieri, barman, addetti al front office, night auditor, ma anche figure specializzate nel campo manutenzioni e addetti al centro benessere.

“Siamo lieti di aver contribuito, col nostro servizio di preselezione dei candidati, al successo della selezione – dichiara Emiliano Bambace, dirigente dei Servizi per l’impiego della Regione Valle D’Aosta – di aver collaborato in sinergia con una azienda importante come TH Resorts e di aver dato opportunità concrete di lavoro a tante persone che nella nostra regione sono in cerca di occupazione.”

Soddisfatto il direttore delle risorse umane di TH Resorts Lorenzo Bighin: “Abbiamo cercato di sfruttare al massimo questa occasione per individuare le risorse che nel breve e nel medio periodo possono soddisfare le esigenze della nostra azienda. Abbiamo davvero avuto la possibilità di incontrare candidati con profili professionali qualificati e in linea con le nostre esigenze”.

TH Resorts, scelta quest’inverno da oltre 100 mila turisti, che hanno soggiornato nelle strutture di Pila, La Thuile e Gressoney, ricontatterà entro 15 giorni tutti i candidati che si sono presentati in questi giorni, per dare loro un feedback sul colloquio avuto. L’intenzione, confermata dal buon esito dei colloqui di questi giorni, rimane quella di privilegiare l’inserimento di personale locale, valorizzando talenti e manodopera del posto.

È ancora possibile, per chi non fosse riuscito a venire a Courmayeur, presentare la propria candidatura cliccando qui.



