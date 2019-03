Roma, riapre Parco dei Tulipani/ Inaugurazione il 21: un po’ di Olanda nella Capitale

Roma, riapre il Parco dei Tulipani: la seconda edizione del TuliPark nella Capitale si terrà questo giovedì 21 marzo e porterà un piccolo angolo di Olanda nella Città Eterna, replicando presumibilmente il successo riscosso dalla kermesse floreale lo scorso anno. In vista infatti dell’evento fervono oramai gli ultimi preparativi per consentire la riapertura del parco sito in via dei Gordiani 73 all’interno del Comprensorio Casilino (accanto a Villa De Santis) e che consentirà a tutti i visitatori di varcarne i cancelli nel giorno che simbolicamente sancisce il ritorno della primavera. E per l’occasione, al fine di approntare tutto, sono alacremente al lavoro giardinieri e altri addetti ai lavori per rendere visitabile questo immenso giardino all’olandese di 26mila metri quadrati tutto “tappezzato” di tulipani dai colori vividi.

RIAPRE IL TULIPARK A ROMA

Per la seconda edizione di TuliPark si è deciso di fare le cose in grande: saranno infatti ben 4 i chilometri dei filari con diverse varietà di questo fiore (91 in totale) e che consentirà a tutti i visitatori di poterli anche raccogliere a patto di rispettare il regolamento che verrà consegnato all’entrata. Non solo: infatti l’intenzione degli organizzatori è stato proprio quello di ricreare un vero giardino all’olandese e la tipica atmosfera dei Paesi Bassi, quindi tutto intorno sono stati installati delle sorte di mulini a vento e anche i classici zoccoli “oranje” in versione gigante. Non mancherà inoltre, e sarà certamente una delle attrazioni più gettonare, anche l’iconico furgoncino vintage della Wolkswagen, mentre il tutto sarà allietato anche da piccole esibizioni di quelli che sono i balli tipici olandesi. Il parco nasce infatti dalla filosofia del giardino u-Pick, dove ognuno può raccogliere dei tulipani e portarli a casa, in un’atmosfera di libertà e di festa che tuttavia fa affidamento anche sul senso di civiltà dei visitatori.

TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA KERMESSE

Per quanto riguarda tutte le info utili e gli orari di questa seconda edizione di TuliPark a Roma anche quest’anno è previsto un ticket di ingresso: dopo l’inaugurazione del 21, il costo sarà di 6 euro dal lunedì al giovedì, mentre dal venerdì alla domenica sarà di 8. Per la presentazione della nuova location l’orario di apertura dei cancelli sarà a partire dalle ore 11 mentre in seguito, a pieno regime, gli orari del giardino u-Pick in stile olandese sarà dalle 9 alle 19, tutti i giorni (dal lunedì alla domenica). Come era prevedibile, i ticket si possono acquistare anche online o direttamente in cassa e sono previste anche delle opzioni per visite guidate e piani personalizzati per le scolaresche: inoltre, vista l’affluenza di pubblico dell’anno scorso, l’organizzazione ha già suggerito di prenotare i biglietti di ingresso in anticipo. Per tutte le altre informazioni si può fare riferimento al sito ufficiale della kermesse e alle relative pagine social.



