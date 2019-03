Torino, arriva il Panini Tour Up! 2019/ Scambia le “doppie” poi… le “Figuriniadi”

Panini Tour Up! 2019 a Torino, appuntamento sabato 23 e domenica 24 marzo 2019 in Piazza Vittorio Veneto. L’iniziativa promozionale per il lancio della collezione Calciatori 2018-2019 è in programma dalle ore 10 alle ore 19 e rientra nel grande progetto che prevede tre percorsi, arrivando a toccare oltre trenta città in tutta Italia per un totale di 36 tappe e 48 giornate evento. La collezione, che vanta come partner strategico Intesa San Paolo e che annovera 734 figurine di grande formato su giocatori e squadre di Serie A TIM e Serie B BKT, oltre alla presenza di Serie C, Serie D e Serie A Femminile, è dedicata a tutti gli amanti delle figurine più celebri della Penisola: appuntamento dunque a grandi e piccini, con migliaia di collezionisti che potranno scambiare le “doppie” e partecipare alle “Figuriniadi”, ovvero una serie di giochi a premio come il “Figu Record”, il “Figu Quizzone” o ancora il “Figu-danaio”. E i premi in palio allettano tutti gli appassionati: dagli zainetti ai portachiavi, passando per le tanto desiderate bustine di figurine.

PANINI TOU UP! 2019 A TORINO: COME REGISTRARSI

Un evento imperdibile, dunque, al quale è necessario registrarsi: come rende noto la Panini, basta registrarsi direttamente presso le filiali coinvolte fino a esaurimento disponibilità oppure online sul sito www.paninitourup.it, dove inoltre possibile seguire le varie tappe del “Panini Tour Up! 2019”. Antonio Allegra, direttore mercato Italia di Panini, ha commentato: «Siamo lieti di tornare a Torino per il ‘Panini Tour Up! 2019’, con un percorso che ci vedrà toccare oltre 30 città italiane per incontrare decine di migliaia di appassionati delle figurine ‘Calciatori’ di tutte le età. Questa nuova edizione della nostra grande iniziativa itinerante, grazie anche alla rinnovata partnership con il gruppo Intesa Sanpaolo, sarà la più ricca di sempre in termini di iniziative, per dare ai collezionisti Panini un’offerta di intrattenimento ancora più coinvolgente, con un vero e proprio villaggio che nelle tappe in piazza offrirà tante attività con stand dedicati alle sfide ludiche delle “Figuriniadi” e tante attività in grado di divertire tutta la famiglia», riporta Quotidiano Piemontese.

