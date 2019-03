UNICORN HOUSE/ Milano, la casa fantasy: cos’è e quanto costa

Il fascino evocato dall’unicorno è universale. Non deve sorprendere, allora, che a questa creatura mitologica sia dedicata un’apposita giornata in tutto il mondo, la Festa dell’Unicorno, che si celebra il 9 di aprile. Per gli appassionati di questo animale leggendario, protagonista di libri e film fantasy di grande successo, ecco che si presenta la possibilità di tuffarsi il più possibile in una realtà fatta di richiami e assonanze con le stanze a tema allestite a Milano che non a caso prendono il nome di Unicorn House. Come riportato dall’Ansa, durante la Design Week che si terrà nel capoluogo meneghino sarà possibile soggiornare in un appartamento che in ogni dettaglio, dai mobili alle lenzuola, fino ad una facciata ricoperta di nuvole, stelle e arcobaleni scintillanti, ricreerà un’atmosfera a dir poco magica.

UNICORN HOUSE: COME SI RAGGIUNGE?

Ma come si può avere accesso alla Unicorn House? Il portale Booking.com offre l’opportunità di realizzare il proprio soggiorno da sogno a tre gruppi di ospiti: la Unicorn House si può prenotare infatti in esclusiva solo per tre notti. Le prenotazioni per le singole notti del 10, 11 e 12 aprile aprono alle 10:00 del 23, 28 marzo e 1 aprile. Alberto Yates, Regional Manager di Booking.com, è molto orgoglioso dell’iniziativa:”Questa coloratissima e fantasiosa casa è solo una degli oltre 5,7 milioni di unità in case, appartamenti e altri posti davvero particolari dove soggiornare, prenotabili su Booking.com”. L’iniziativa sembra destinata a riscontrare un grande successo: basta dire che solo su Instagram ci sono più di 9 milioni di posto con l’hashtag “unicorn”. I prezzi del pernottamento sono poi accessibili: 70 euro a notte, cui bisogna aggiungere il kit di benvenuto che Booking.com fornirà agli ospiti in aggiunta ad una lezione di cake design a tema con la famosa designer Eleonora di Simine di Nana&Nana Cakes. Per ulteriori informazioni cliccate qui!

