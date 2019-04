Il Montaña Mágica Hotel in Patagonia/ Dormire in un antico vulcano ricoperto di erba

Montaña Mágica Hotel in Patagonia (Cile), uno dei posti più originali per trascorrere le proprie vacanze in Sudamerica: infatti, tra le strutture alberghiere più curiose e che al tempo stesso consentono di immergersi letteralmente nella natura (e in questo caso in una immensa riserva biologica, quella di Huilo Huilo) c’è sicuramente questo hotel tanto unico quanto singolare che, sito nel cuore della foresta pluviale nell’affascinante regione della Patagonia versante cileno (tra ambienti ancora inesplorati, montagne impervie e lunghi corsi d’acqua che si perdono tra la stessa vegetazione), consente ai suoi ospiti di poter pernottare all’interno di un antico vulcano nei pressi di una spettacolare cascata e che è stato appositamente allestito ed è interamente ricoperto di erba e piante.

UN HOTEL ALL’INTERNO DI UN VULCANO

Il Montaña Mágica Hotel in Cile, infatti, offre una sistemazione unica dato che è praticamente quasi impossibile trovare in giro per il mondo dei vecchi vulcani che non solo possano essere visitati ma pure che al loro interno vi siano ricavate delle camere pe gli ospiti. In questa struttura alberghiera eco-friendly nel cuore della Patagonia e all’ombra delle Ande gli alloggiamenti ricavati all’interno di un vulcano sono solo una parte dell’offerta dato che per gli ospiti della riserva biologica di Hiulo Huilo vi sono anche altre opzioni per dormire immersi nella natura e, come detto, rilassarsi in una ambiente che in larga parte non è stato ancora contaminato dalla presenza umana. Uno degli aspetti più suggestivi dell’hotel è inoltre la contemporanea presenza di una cascata nelle vicinanze e che rappresenta una sorta di simbolo per quel turismo ecosostenibile che sempre di più sta prendendo piede negli ultimi anni.

VACANZE ECO-FRIENDLY IN PATAGONIA

Soggiornare presso il Montaña Mágica Hotel in Patagonia tuttavia consente non solo di stare a contatto con la natura cilena ma anche di svolgere tutta una serie di attività e di tour della zona che valgono il proverbiale prezzo del biglietto. La riserva biologica di Huilo Huilo infatti copre una estensione di circa 100mila ettari e al suo interno regale delle ‘chicche’ quali specie in via di estinzione che si trovano solo qui, vulcani spenti come pure laghi ghiacciati: dunque spazio a sessioni di trekking e bird-watching, attività sportive ai confini con l’avventura e tutto quando possono amare quei turisti che non amano solo rilassarsi in vacanza ma cercano pure esperienze outdoor in quello che, tra cascate, foreste e altri spazi incontaminati è una sorta di ambiente da sogno ai piedi delle Ande.



