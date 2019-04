Skylodge Adventure Hotel in Perù/ Capsule sospese nel vuoto a 400 metri di altezza

Skylodge Adventure Suite, un hotel che permette di dormire sospesi nel vuoto a oltre 400 metri di altezza. Per coloro che sono amanti delle vacanze all’insegna dell’avventura o quantomeno lontane dai tradizionali itinerari e con un pizzico di emozione, una ottima alternativa è questa curiosa struttura che si trova nella cosiddetta Valle del Cusco, in Perù, e che per via della sua particolare e mozzafiato ubicazione è stata anche ribattezzata come “il nido dei condor” (volatile che tra l’altro è di casa da quelle parti). Infatti, lo Skylodge Adventure Suite sin dal nome è tutto un programma dato che consente di pernottare in delle suggestive capsule trasparenti sospese nel vuoto costruite su di una parete rocciosa e che offrono una visione tanto unica quanto suggestiva della valle che un tempo era sacra alla popolazione degli Incas.

SKYLODGE ADVENTURE, CAPSULE TRASPARENTI SOSPESE NEL VUOTO

Lo Skylodge Adventure Suite è una struttura alberghiera all’avanguardia e unica nel suo genere che ovviamente è riservata a un numero limitato di ospiti per volta e che proprio per via della sua particolare natura è prenotabile anche attraverso una pagina AirBnb dedicata che ricorda come questo tipo di esperienza si rivolga soprattutto a un target dinamico e giovanile, oltre che avvezzo alle altitudini e a non soffrire di vertigini… E infatti, a differenza di un hotel tradizionale, qui non bisogna fare i conti (o dall’altra pare avere i comfort) con una reception e un servizio in camera a cinque stelle dal momento che queste capsule sospese nel vuoto puntano tutto sull’unicità di quest’esperienza che si può apprezzare meglio all’alba quando attraverso i vetri trasparenti si vede sorgere il sole sulla vallata cara agli Incas o ancora meglio di notte, quando si dorme sotto uno dei cieli stellati più belli del Sudamerica.

COMFORT E ANCHE UN PANORAMA MOZZAFIATO

Passando a quelli che sono gli aspetti più tecnici dello Skylodge Adventure Suite, va ricordato che vi sia arriva con una teleferica che termina il suo viaggio a 400 metri di altezza: la capsula trasparente adibita ad unità abitativa può ospitare fino a otto persone contemporaneamente ed è realizzata in vetro, policarbonato e alluminio aerospaziale. All’interno, oltre a un bagno ovviamente con tutto il necessario, vi è un’area pranzo con tanto di cena gourmet: nel pacchetto sono inoltre compresi anche tour guidati nella zona dato che la Valle di Cusco rappresenta ancora oggi una delle zone più belle e misteriose del Perù. Infine, per quanto concerne invece le dolenti note, ossia il prezzo per poter vivere questa esperienza abitativa a strapiombo su una parete di roccia, il costo supera i 400 euro a notte anche se il prezzo è inclusivo dei servizi sopra descritti e di quelli di trasporto fino alle capsule.



