Pasquetta, gita fuori porta/ Mete turistiche: Italia o estero? I posti da visitare!

Pasquetta 2019, quali mete turistiche visitare? Restare in Italia o andare all’estero? Migliaia di persone sono pronte a entrare in macchina o a salire su un treno per passare qualche giorno lontano da casa per scoprire nuovi luoghi e visitare nuove città, ma a volta la meta rappresenta un rebus: proviamo a individuare qualche posto ideale per trascorrere una vacanza rilassante e, allo stesso tempo, divertente. Partiamo dall’Italia, dove le mete non mancano: una delle destinazioni preferite è Torino, che coniuga divertimento e cultura. Un mix che chiama in causa la Mole Antonelliana ma non solo: dal Museo Nazionale del Cinema al Museo Egizio, passando per la Gran Madre e i famosi portici per ammirare le centinaia di vetrine presenti. Poco distante dal capoluogo piemontese, Genova è l’ideale anche per il clima mite di primavera: il centro storico è a dir poco ammaliante e l’Acquario è senza ombra di dubbio una delle mete da visitare par excellence.

METE TURISTICHE PASQUETTA, LE DESTINAZIONI ITALIANE

Passando al Centro Italia, Roma rappresenta un’altra meta molto amata dai turisti, con il Parco della Caffarella che è tra i preferiti di tutto il Paese. Visite guidate tra musei e escursioni, con l’intramontabile Colosseo che rappresenta un punto di riferimento, ma lì nei dintorni c’è anche Orvieto che può essere una valida alternativa: la storia della città parla da sé, un patrimonio archeologico che fa invidia al mondo intero. E il Duomo, con i suoi affreschi del Signorelli, è imperdibile. Parlando di cultura e di archeologia, in questo caso coniugate alla religiosità e alla spiritualità, non possiamo non citare Matera: in questo periodo la città lucana offre numerose usanze tipiche delle celebrazioni pasquali, con la tradizione che ha le sue radici in secoli antichissimi. Chiudendo il viaggio nella Penisola, parliamo di una meta decisamente rilassante: l’isola di Capri con la sua Grotta Azzurra e quella dei Faraglioni è un paradiso terrestre.

METE TURISTICHE PASQUETTA, LE DESTINAZIONI ESTERE

Spesso per Pasquetta non è possibile per motivi di tempo organizzare viaggi in luoghi distanti dall’Italia, ma non è comunque da escludere una partenza per l’estero: non lontano dal Belpaese possiamo trovare dei luoghi fantastici da visitare. Partiamo dalla Corsica, con Ajaccio e Bastia che offrono ai turisti delle spiagge mozzafiato e delle mete naturalistiche straordinarie. Molto in voga negli ultimi anni, la Croazia vanta alcune destinazione degne di note: basti pensare all’Istria, appena oltre il confine italiano, che ospita paesaggi variegati che vanno dal mare alle città storiche. Facilmente raggiungibile in treno, la Svizzera vanta un patrimonio artistico non indifferente: pensiamo a Ginevra, che con i suoi oltre venti musei e le sue cattedrali è uno dei punti di riferimento della cultura europea. E per rilassarsi? Un consiglio per le donne, Berna: il quartiere Matte offre negozi e boutique assai interessanti…



