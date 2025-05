TURISTA INFILZATO AL COLOSSEO: PAURA A ROMA

Si era recato a Roma con amici e parenti per trascorrere le vacanze, ma è rimasto gravemente ferito a causa di un terribile incidente al Colosseo. Si tratta di un turista americano di 47 anni, ma residente a Taiwan che, provando a scavalcare una recinzione al Colosseo, è caduto ed è rimasto infilzato nel pomeriggio di venerdì.

Fortunatamente non parliamo di una tragedia, perché l’immediato intervento dei soccorsi ha permesso di salvarlo, infatti non è in pericolo di vita. Ma tanta è stata la paura per lui, i suoi cari e le tante persone presenti.

LE DIFFICILI OPERAZIONI DI SOCCORSO

Probabilmente la decisione di scavalcare la recinzione era legata alla voglia di vedere meglio il celebre monumento capitolino, ma ha rischiato grosso, perché ha riportato una ferita grave nella zona lombosacrale, perdendo molto sangue e poi conoscenza, dopo aver urlato di dolore, restando appeso all’inferriata senza riuscire a liberarsi.

I turisti presenti hanno subito richiesto l’intervento dei soccorsi, ma non è stato affatto semplice, infatti è durato oltre venti minuti, perché prima l’uomo è stato sedato e liberato, poi stabilizzato, infine trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Giovanni di Roma, dove è stato operato. La ferita è stata curata e poi chiusa con più di 80 punti di sutura e nella notte è stato dichiarato fuori pericolo, ora è sotto osservazione.

DA CHIARIRE LA DINAMICA DELL’INCIDENTE

Per quanto riguarda la dinamica di questo incidente, al momento non è chiara, ma i carabinieri ascolteranno il turista per raccogliere la sua versione, visto che finora non è stato in grado di parlare, ma dovrebbe essere ascoltato proprio nella giornata di domenica, secondo quanto riportato da Il Messaggero.

L’uomo era arrivato da pochi giorni a Roma, infatti alloggiava in una pensione del centro e stava visitando diversi musei capitolini. Al momento, dunque, sono note solo le informazioni trapelate dai testimoni, che si sono ritrovati di fronte a una scena orribile, mentre gli amici non sono stati in grado di fornire una spiegazione plausibile di quanto accaduto.