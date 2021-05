TURISTA TEDESCA VIOLENTATA A CARRARA/ “Un uomo l’ha aggredita vicino alla spiaggia”

Una turista straniera di 24 anni, in vacanza da sola in Toscana, ha denunciato di essere stata violentata nella notte tra domenica e lunedì, mentre si trovava vicino alla spiaggia di Marina di Carrara. La giovane, una studentessa tedesca di Berlino, come riportato da La Repubblica, è arrivata in ospedale in evidente stato di shock dopo aver vagato per la città e incontrato una guardia giurata che l’ha accompagnata al pronto soccorso. Qui i medici le hanno riscontrato segni di violenza. Un vero e proprio incubo quello vissuto dalla berlinese: secondo quanto emerso da una prima ricostruzione la ragazza era a Carrara di passaggio: nella località toscana si sarebbe infatti fermata casualmente prima di raggiungere alcuni amici in un’altra città. Domenica sera avrebbe così deciso di fare un bagno al mare e di cenare al sacco in una piazzetta poco distante dalla spiaggia…

Zona bianca rafforzata, cos'è?/ Regole severe in caso di aumento dei contagi

TURISTA TEDESCA VIOLENTATA A CARRARA

Proprio qui ha avuto luogo l’aggressione ai danni della turista straniera. Stando a quanto fin qui ricostruito, la 24enne sarebbe stata avvicinata da un uomo, del quale la giovane non ha saputo specificare la nazionalità. Questi l’avrebbe prima aggredita e poi violentata, per poi dileguarsi allontanandosi dalla zona in tutta fretta. A rendere più complicato il tentativo di risalire all’identità dell’aggressore, il fatto che la tedesca non è stata in grado di fornire una descrizione del malintenzionato. La ragazza, una volta subita la violenza sessuale, ha poi vagato per la città in evidente stato di shock, salvo essere soccorsa dalla guardia giurata che è intervenuta in suo aiuto portandola in ospedale. Le indagini sono tuttora in corso.

LEGGI ANCHE:

ESTRAZIONE MILLION DAY/ La cinquina vincente: i numeri di oggi 25 maggio 2021BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 25 MAGGIO/ +17 morti, scende tasso positività

© RIPRODUZIONE RISERVATA