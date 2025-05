Proseguono rapide le indagini sul turista torturato a New York — il torinese 28enne Michael Valentino Teofrasto Carturan — in una vicenda dai contorni ancora foschi e poco chiari, e che per ora vede implicate almeno due persone e una terza donna brevemente arrestata e poi rilasciata poco dopo, e che avrebbe già fermamente negato il suo coinvolgimento: una storia, appunto, poco chiara in ogni suo aspetto, a partire dalla stessa identità del turista torturato a New York — apparentemente sconosciuto pur essendo cresciuto in un ambiente piuttosto facoltoso — ed arrivando fino alle effettive ragioni dietro al sequestro in un lussuoso attico newyorchese.

Partendo dal principio, è bene ricordare che la storia di Michael Valentino Teofrasto Carturan inizi lo scorso 23 maggio, quando la vittima è riuscita a scappare — con i piedi nudi e alcune ferite sul corpo — dalla sua lunga prigionia durata 17 giorni, chiedendo aiuto a un agente della polizia incontrato per strada: secondo il suo racconto, nei 17 giorni di detenzione al numero 38 di Prince Street sarebbe stato seviziato con calci, pugni, diverse armi (tra cui una motosega) dal trader 37enne John Woeltz, arrestato poco dopo e prelevato da quello stesso appartamento in accappatoio.

Turista torturato a New York, arrestato un altro uomo: tutti i dubbi sulla vicenda

A dimostrare le torture subite da Michael Valentino Teofrasto Carturan ci sarebbero alcune polaroid scattate — presumibilmente — dallo stesso John Woeltz, per ragioni non ancora effettivamente chiarite, mentre nell’appartamento sono stati trovati anche la motosega insanguinata e diversi oggetti compatibili con il racconto del turista torturato a New York: oltre a Woeltz, era stata arrestata anche la sua assistente — la 24enne di Latina Beatrice Folchi — e poi rilasciata; mentre l’ultima novità sembra parlare di un terzo uomo svizzero, non ancora identificato, che si sarebbe spontaneamente consegnato agli inquirenti.

L’ipotesi degli inquirenti è che, alla base del rapimento di Michael Valentino Teofrasto Carturan, ci sarebbe la volontà di Woeltz e soci di mettere le mani sul suo tesoretto da 30 milioni di euro in criptovalute: il 37enne si era spacciato per un esperto in investimenti e avrebbe attirato la vittima in trappola; mentre restano ancora numerosi dubbi sulla vicenda, a partire dal fatto che Woeltz non sia scappato dopo la fuga del turista torinese, passando per l’ipotetico ruolo di Folchi ed arrivando fino al fatto che il turista torturato a New York sembra essere un vero e proprio fantasma, sconosciuto nel suo paese d’origine (Rivoli, alle porte di Torino) e senza alcun profilo o foto online.

Il video della fuga di Michael Valentino Teofrasto Carturan