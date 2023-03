Turisti pagheranno per visitare Inghilterra/ Visto elettronico obbligatorio da 2024

I turisti dal 2024 pagheranno per visitare l’Inghilterra. Dopo la Brexit, infatti, il Governo ha annunciato l’introduzione dell’Eta, Electronic travel authorisation: è un visto elettronico obbligatorio, che sarà ottenuto soltanto con la compilazione di un modulo preventivo ed il versamento della somma dovuta. Questa non è stata ancora resa nota. Il meccanismo, insomma, è simile a quello in vigore negli Stati Uniti d’America con l’Esta. Anche gli inglesi, per entrare in Europa, dovranno inoltre sottoscrivere l’Etias.

Prima dell’entrata in vigore ufficiale del regime, come riportato da La Stampa, l’Eta avrà un periodo di prova per i soli cittadini dei Paesi del Golfo, della Giordania e del Qatar. Gli unici ad essere esenti, in futuro, saranno invece gli stranieri che sono residenti in Gran Bretagna, a cui sarà sufficiente il passaporto per spostarsi sul territorio. La libera circolazione che era in atto prima della Brexit, quando era sufficiente soltanto la carta d’identità, è ad ogni modo un lontano ricordo.

Turisti pagheranno per visitare Inghilterra: come funziona l’Eta

È un dato di fatto che, come annunciato dal Governo di Rishi Sunak, che i turisti dal 2024 pagheranno per visitare l’Inghilterra. In molti si stanno chiedendo però quale sarà la somma necessaria per ottenere l’Eta, Electronic travel authorisation. Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni in merito. Negli Stati Uniti d’America il costo per l’Esta è di 21 dollari.

Per quel che concerne il modulo preventivo, invece, esso conterrà dei dati e alcune domande. È irrilevante, però, la motivazione del viaggio. Da questi dipenderà l’accettazione o il rifiuto della richiesta, che avverrà nel giro di 48-72 ore. La durata della validità del visto elettronico a pagamento sarà invece di due anni, durante i quali si potrà entrare e uscire dal Paese più volte senza dover richiedere il documento.

