“TUTA GOLD” TESTO COMPLETO CANZONE MAHMOOD SANREMO 2024 / “È un viaggio tra presente e passato”

Mahmood ha conquistato il sesto posto nella classifica parziale letta da Amadeus all’inizio della finale di Sanremo 2024. Per ora il cantante è dunque fuori dalla Top 5 con la sua ‘Tuta gold‘, la canzone il cui testo ha incuriosito molto il popolo del web. In un’intervista rilasciata a RaiPlay, parlando della sua canzone, l’artista ha spiegato: “Possiamo definirla da club e anche funk. È un viaggio tra passato e presente legato a un immaginario nato ultimamente”.

I ‘Tuta gold’ Mahmood torna con la mente alla gioventù, portando nel suo testo vicende e i sentimenti effimeri di quel periodo, così come le relazioni poco concrete. Mahmood parla dunque di tutti quegli attimi che non lasciano segni concreti nella vita. (Aggiornamento di Anna Montesano)

“TUTA GOLD”, TESTO COMPLETO CANZONE MAHMOOD A SANREMO 2024

Il testo “Tuta Gold” é la canzone che Mahmood canta al Festival di Sanremo 2024. Tra i 30 cantanti Big in corsa al Festival di Sanremo 2024 dopo le prime esibizioni si candida a un piazzamento di prestigio nella Top5 della classifica finale: Mahmood, come da tradizione, ha posrtato a Sanremo un testo impegnato, Tuta Gold, che affronta la fase di transizione segnata da momenti duri nella propria esistenza.

Il testo “Tuta gold” è tra le canzoni del Festival che registrano il maggior volume di stream al debutto del rilascio su Spotify Italia.

TESTO COMPLETO “TUTA GOLD”: LE PAROLE DI MAHMOOD

Vediamo adesso il testo completo della canzone di Mahmood per Sanremo 2024, “Tuta gold”, una riflessione di quello che si è vissuto finora, le difficoltà, le proprie origini e le angherie subite da ragazzo.

Se partirò

A Budapest ti ricorderai

Dei giorni in tenda quella moonlight

Fumando fino all’alba

Non cambierai

E non cambierò

Fottendomi la testa in un night

Soffrire può sembrare un po’ fake

Se curi le tue lacrime ad un rave

Maglia bianca, oro sui denti, blue jeans

Non paragonarmi a una bitch così

Non era abbastanza noi soli sulla jeep

Ma non sono bravo a rincorrere

5 cellulari nella tuta gold

Baby non richiamerò

Ballavamo nella zona nord

Quando mi chiamavi fra

Con i fiori fiori nella tuta gold

Tu ne fumavi la metà

Mi passerà

Ricorderò i gilet neri pieni di zucchero

Cambio numero

5 cellulari nella tuta gold

Baby non richiamerò

Dov’è la fiducia diventata arida

È come l’aria del Sahara

Mi raccontavi storie di gente senza dire mai il nome nome nome

Come l’amico tuo in prigione ma

A stare nel quartiere serve fottuta personalità

Se partirai dimmi tua madre chi la consolerà

Maglia bianca, oro sui denti, blue jeans

Non paragonarmi a una bitch così

Non era abbastanza noi soli sulla jeep

Ma non sono bravo a rincorrere

5 cellulari nella tuta gold

Baby non richiamerò

Ballavamo nella zona nord

Quando mi chiamavi fra

Con i fiori fiori nella tuta gold

Tu ne fumavi la metà

Mi passerà

Ricorderò i gilet neri pieni di zucchero

Cambio numero

5 cellulari nella tuta gold

Baby non richiamerò

Mi hanno fatto bene le offese

Quando fuori dalle medie le ho prese e ho pianto

Dicevi ritornatene al tuo paese

Lo sai che non porto rancore

Anche se papà mi richiederà

Di cambiare cognome

Ballavamo nella zona nord

Quando mi chiamavi fra

Con i fiori fiori nella tuta gold

Tu ne fumavi la metà

Mi passerà

Ricorderò i gilet neri pieni di zucchero

Cambio numero

5 cellulari nella tuta gold

Baby non richiamerò

5 cellulari nella tuta gold, gold, gold, gold, gold

5 cellulari nella tuta gold

Baby non richiamerò

