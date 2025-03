La Legge che tutela i consumatori, come dichiarato dal Presidente Unc, Massimiliano Dona, è indispensabile per scongiurare eventuali errori anche su semplici operazioni quotidiane come ad esempio gli acquisti.

Seguendo dei semplici consigli è possibile tutelarsi a livello legislativo e personale. Secondo il Presidente Dona, attuando delle prevenzioni si potrebbe potenzialmente “salvarsi la vita”.

Le 5 regole a tutela dei consumatori

Grazie alle parole del Presidente dell’Unione Nazionale che tutela i consumatori, è possibile seguire 5 suggerimenti mirati a proteggere i cittadini da potenzialità attività fraudolenti.

Disdetta e accettazione equa

La prima regola che andrebbe rispettata è l’equità contrattuale. La disdetta deve poter avvenire così come l’accettazione. Se il contratto è stato stipulato telefonicamente – vale anche un sì “inconscio” – anche il recesso dovrebbe esser permesso tramite telefono.

Lo stesso dicasi per l’online. Anche una potenziale disdetta deve avvenire tramite internet e con pochi e semplici passaggi.

Rivisitazione del contratto

Spesso affinché i fornitori di luce e gas possano acquisire nuovi clienti, capita che lanciano una promozione speciale per poi variarla a distanza di poco tempo, anche giorni. Da ora in poi però sussisteranno nuovi obblighi per i venditori call center.

Al di là degli adempimenti obbligatori, il Presidente Unc sostiene che un’offerta dovrebbe durare per un periodo minimo di almeno un anno.

Fermato il fenomeno della shrinkflation

Grazie all’Unione Nazionale per tutelare i consumatori finali è stata approvata la normativa contro il fenomeno dello shrinkflation. Si tratta di una pratica di “marketing” fuorviante che mira a ridurre il contenuto di un prodotto lasciandolo allo stesso prezzo.

Mantenendo lo stesso prezzo e dimensioni (pur riducendo il contenuto) il rischio è di illudere il consumatore che non sia variato nulla, mentre in realtà sta pagando un costo in egual misura ma usufruendone meno.

Immagini reali e a tutela dei bambini

Le fotografie stampate sulle confezioni dei prodotti devono tutelare adulti e bambini. Stop al ritocco di immagini mirate a sedurre e persuadere i consumatori, specialmente i bambini sotto ai 14 anni i quali potrebbero essere più “influenzabili”.

Scorrettezza sui prezzi

Un altro tema che intacca i consumatori è la questione dei prezzi. Capita fintroppo spesso che eventuali sconti non vengano abbassati alla cassa, e questo penalizza fortemente coloro che credendo di acquistare meno poi vengono sorpresi da un costo differente.