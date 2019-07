Tutta colpa del vulcano/ Su Rai 3 il film francese con Dany Boon (oggi, 9 luglio)

Tutta colpa del vulcano andrà in onda su Rai 3 nella prima serata di oggi, martedì 9 luglio, alle ore 21.20. Si tratta di una commedia francese diretta da Alexandre Coffre (Le avventure di Spirou e Fantasio, Un amico molto speciale, Borderline) e interpretata da Dany Boon (Il mio migliore amico, Giù al Nord, Sarà perché ti amo), Valerie Bonneton (Piccole bugie tra amici, Family is family, Un marito a metà), Albert Delpy (Due giorni a New York, Before sunset – Prima del tramonto, Ridicule), Malik Bentalha (Taxi 5, In viaggio con Jacqueline, Looking for Teddy) e Arnaud Henriet (Tomorrow is ours – Il domani è nostro, The Bourne identity, Non dirlo a nessuno). Il film trae spunto da un evento reale: l’eruzione del vulcano islandese Eyjafjallojökull del 2010.

Tutta colpa del vulcano, la trama del film

Alain (Dany Boon) e Valerie (Valerie Bonneton) sono una coppia divorziata che litiga in continuazione. Nonostante il loro passato felice, i due non si sopportano più. Quando la loro unica figlia Cecile (Berangere McNeese) decide di sposarsi in un piccolo paesino in Grecia, i due finiscono casualmente per imbarcarsi sullo stesso aereo. L’aereo decolla regolarmente ma, dopo pochi minuti di viaggio la rotta viene deviata su Stoccarda. Lì i due scoprono che gli aeroporti sono stati chiusi a causa dell’eruzione del vulcano islandese Eyjafjallajökull e che i voli in tutta Europa sono sospesi per motivi di sicurezza. Alain decide quindi di noleggiare una macchina, mentre Valerie sceglie di raggiungere la Grecia in autobus. Ben presto però i due finiscono per ritrovarsi sulla stessa auto, a dovere attraversare tutta l’Europa insieme. Comincia così un’avventura attraverso la Germania, l’Austria, la Slovenia, l’Albania e la Grecia in cui Alain e Valerie dovranno imparare di nuovo a convivere. Nel frattempo però diversi imprevisti contribuiranno a rendere il viaggio una vera odissea.

