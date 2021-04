Tutta Colpa dell’amore/ Video, su Rai 2 il film con Patrick Dempsey (oggi, 21 aprile)

Tutta Colpa dell’amore va in onda su Rai 2 in prima serata oggi, 21 aprile 2021. Protagonisti assoluti di questa pellicola romantica uscita nell’anno 2002 sono l’attrice Reese Witherspoon e i due sex symbol Patrick Dempsey e Josh Lucas, diretti e guidati dal regista Andy Tennant. Il film è fatto per i cuori più sensibili ed emotivi, sviluppato con intelligenza e in grado di colpire il cuore. Rimane una commedia decisamente godibile anche se c’è da dire che alcuni spunti non possono non essere considerati approssimativi.

La Signora prende il Volo/ Su Rete 4 il film con Lana Turner (oggi, 21 aprile 2021)

Se si poteva migliorare il film lo si poteva fare attraverso lo studio più approfondito di un cast male assortito e con degli spunti forse un po’ troppo leggeri. A rileggerlo oggi, diversi anni dopo la sua uscita al cinema, comunque il film è invecchiato bene anche se rimane qualche falla ben evidente.

Tutta Colpa dell’amore, la trama del film

Tutta Colpa dell’amore racconta la storia di Melanie Carmichael, ragazza originaria dell’Alabama ma in grado di ritagliarsi una strada di successo nel mondo della moda e divenuta una stilista di successo a New York. Oltre alle soddisfazioni professionali, Melanie è anche coinvolta in una bella storia d’amore con Andrew Hennings, il classico scapolo d’oro desiderato da tutta la Grande Mela.

Il vendicatore del Texas/ Su Rete 4 il film con Robert Taylor e Joan Caulfield

I due sono prossimi al matrimonio, ma resta ancora un ostacolo da superare. Melanie risulta infatti ancora spostata ufficialmente con Jake, classico ragazzo di campagna e amico d’infanzia della donna. Il loro matrimonio è deragliato dopo poco tempo per via dell’ambizione di Melanie nel fare carriera nella moda e della ritrosia di Jack nel lasciare la sua terra d’origine per trasferirsi in una megalopoli come New York.

Melanie si trova quindi costretta a tornare nel piccolo paese natale in Alabama per convincere Jack a firmare la separazione. Ed è proprio dal momento del ritorno della donna nella sua terra d’origine che inizieranno i problemi per tutti quanti. Ed è proprio riscoprendo le proprie origini che Melanie rimetterà in discussione quelli che a lungo tempo le erano sembrati i capisaldi della sua vita, e che forse una casetta in campagna non ha nulla da invidiare ad un loft sulla Fifth Avenue.

Il giorno più bello del mondo/ Video, su Canale 5 il film con Alessandro Siani

Video, il trailer del film “Tutta Colpa dell’amore”





© RIPRODUZIONE RISERVATA