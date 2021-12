Tutta colpa di Freud la serie 2, anticipazioni: ci sarà?/ Bisio apre al sequel ma..

Anticipazioni Tutta colpa di Freud 2 la serie

Tutta Colpa di Freud 2 si farà? Il quesito riguarda chiaramente la fiction in onda in queste settimane su Canale 5, con Claudio Bisio e Max Tortora protagonisti, e non all’omonimo film con Marco Giallini. La serie tv a quanto pare ha ottenuto un riscontro importante dal punto di vista degli ascolti e, quindi, crescono le possibilità di rivedere, in futuro, i nostri protagonisti impegnati in una seconda stagione.

Non sarebbe affatto sorprendente se gli ideatori dovessero confermare quanto trapela da giorni. E in questo senso, a far ben sperare, erano state le parole dell’attore Claudio Bisio, che in tempi non sospetti aveva aperto ad una seconda stagione. In un’intervista rilasciata a Il Resto del Carlino, il simpaticissimo conduttore di Zelig aveva svelato che c’era già un’idea ben precisa in questo senso da parte degli ideatori.

Tutta colpa di Freud 2 – la serie, si farà? Bisio fiducioso: “Ci stiamo pensando”

“Si sta pensando alla 2 stagione”, ha detto l’attore Claudio Bisio in riferimento alla seconda stagione della serie tv Tutta colpa di Freud, tratta dall’omonimo film. “Quando Paolo Genovese mi ha detto che si stava preparando la serie ho detto sì prima ancora di leggere la sceneggiatura. Anche perchè il film mi era piaciuto tantissimo. Si sta già pensando a quella nuova”, le parole del protagonista.

Dunque gli appassionati della serie tv possono stare sereni perché ci sono buone possibile che Tutta colpa di Freud 2 possa vedere la luce. Ad accreditare ulteriormente le dichiarazioni di Claudio Bisio, la buona accoglienza da parte del pubblico. Non resta che portare ancora un po’ di pazienza per capire se la fiction con Bisio, Claudia Pandolfi e Max Tortora avrà un seguito.

