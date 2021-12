Tutta colpa di Freud – la serie/ Anticipazioni 1 dicembre: Francesco ha un attacco di panico

Tutta colpa di Freud – la serie, il cast con Claudio Bisio e Claudia Pandolfi

Questa sera, mercoledì 1° dicembre, in prima serata su Canale 5 debutta “Tutta colpa di Freud – La serie”, ispirata all’omonimo film del 2014 diretto da Paolo Genovese, ideatore della fiction. Diretta da Rolando Ravello, la serie annovera nel cast Claudio Bisio, Claudia Pandolfi, Max Tortora, Caterina Shulha, Marta Gastini, Demetra Bellina e Luca Bizzarri, con la partecipazione di Stefania Rocca. Il protagonista è lo psicanalista Francesco Taramelli (interpretato da Claudio Bisio) ha cresciuto da solo le tre figlie Marta (Marta Gastini), Sara (Caterina Shulha) ed Emma (Demetra Bellina), dopo che la moglie Angelica Delony (Magdalena Grochowska) ha abbandonato la famiglia alla nascita della terza figlia per seguire le campagne ambientaliste di una Ong.

Marta è una brillante dottoranda in Archeologia; Sara è in procinto di sposarsi con Filippo (Valerio Morigi) e lavora nell’hotel di lusso dei suoi futuri suoceri, Emma sta per trasferirsi a Londra per perfezionare il suo inglese. Al fianco di Francesco c’è da sempre l’amico Matteo De Tommasi (Max Tortora), ex tassista romano che a Milano ha ingranato come autista di professione. La serie, in quattro prime serate, è stata pubblicata su Prime Video il 26 febbraio 2021.

Tutta colpa di Freud – la serie: anticipazioni 1 dicembre

Nella prima puntata di “Tutta colpa di Freud – La serie” lo psicanalista Francesco Taramelli, in seguito alla partenza della figlia Emma per Londra, è colto da un malore. Credendo sia un infarto, si reca al Pronto Soccorso dove la psichiatra Anna Cafini (Claudia Pandolfi) gli spiega che in realtà si tratta di un attacco di panico: che la causa sia la sindrome del nido vuoto? Per Francesco è impossibile e accusa Anna di essere una incompetente.

Intanto Marta scopre che la sua ricerca è stata ceduta da Ettore Ascione (Luca Angeletti), suo amante e professore, al raccomandato di turno; Sara si invaghisce della wedding planner Niki (Lana VLADY ), mentre Emma, in seguito all’incontro con Claudio (Luca Bizzarri), decide di non partire. Al rientro a casa, Francesco trova tutte e tre le figlie. Matteo De Tommasi, amico di Francesco, conosce Chiara Leonardi (Stefania Rocca), cacciatrice di teste.

