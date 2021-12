Tutta colpa di Freud la serie/ Anticipazioni 15 dicembre: Francesco sogna Anna

Tutta colpa di Freud La serie, anticipazioni terza puntata

Questa sera, mercoledì 8 dicembre, alle 21.25 su Canale 5 va in onda il terzo appuntamento con “Tutta colpa di Freud – La serie”, con Claudio Bisio, Claudia Pandolfi e Max Tortora. Continuano le vicende dello psicoanalista Francesco Taramelli (Claudio Bisio) e delle sue tre figlie Sara, Marta ed Emma. Dopo aver scoperto di soffrire di attacchi di panico, Francesco ha iniziato una terapia con Anna Cafini (Claudia Pandolfi). Nella puntata di questa sera Francesco sogna di fare l’amore con la psichiatra, a cui racconta il suo sogno senza svelare che si tratta proprio di lei. Poco dopo, pero, per la strada Francesco vede la dottoressa baciare un uomo. Riccardo confessa Riccardo confessa a Francesco di aver mentito a Marta: non è ancora un avvocato ma solo un praticante. Emma salva la figlia di Claudio (Luca Bizzarri), accusata di aver rubato dei vestiti in un negozio, e i due si baciano in auto.

TUTTA COLPA DI FREUD - LA SERIE/ Anticipazioni puntata 8 dicembre: Emma si propone

Tutta colpa di Freud, trama: Francesco pronto a divorziare

Francesco sente Emma e Marta parlare di quanto accaduto con Claudio e si arrabbia con la figlia, che ha solo 18 anni mentre Malesi ha 30 anni più di lei. Anche Claudio, a cena, dice a Emma che si è trattato solo di una sbandata. Sara, dopo aver passato la notte da Niki, si scontra con Piera, sua suocera. Poco dopo Filippo, per messaggio, le chiede la separazione. Matteo (Max Tortora) inizia a frequentare Chiara (Stefania Rocca). Francesco trova il coraggio di dire alla dottoressa Anna Cafini che era lei la donna nel sogno. Lo psicoanalista confessa alle tre figlie di non aver mai concesso il divorzio alla moglie, ma ora è pronto a farlo. Riccardo continua ad aiutare Marta a dimostrare che la ricerca universitaria sia la sua. Una sera il ragazzo trova il coraggio di dirle la verità e di essere paziente del padre, ma Marta si addormenta. Sara viene costretta a lasciare il lavoro e grazie a Niki trova presto un nuovo impiego. Emma conosce un ragazzo facendo ingelosire Claudio…

LEGGI ANCHE:

Anticipazioni Tutta colpa di Freud, terza puntata 15 dicembre/ Francesco in ansiaTutta colpa di Freud, la serie/ Diretta, anticipazioni 1 dicembre: Claudio è stupito

© RIPRODUZIONE RISERVATA