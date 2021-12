Tutta colpa di Freud – La serie, location/ Dov’è stata girata? “Raccontare la città di Milano è desueto”

Tutta colpa di Freud – La serie approda in prima serata su Canale 5. Dopo il grandissimo successo di critica e pubblico dell’omonimo film, Paolo Genovese ha pensato bene di rifarne una serie televisiva con protagonisti Claudio Bisio, Claudia Pandolfi, Max Tortora, Luca Bizzarri, Lana Vladi, Valerio Morigi, Luca Angeletti, Stefania Rocca, Magdalena Grochowska e tanti altri. Ma dove è stata ambientata? Se il film del 2014 è stato girato tra Roma e New York, la serie televisiva che racconta racconta la storia di uno psicoanalista che deve affrontare una nuova sfida è ambientata in una delle città più belle d’Italia. Di quale parliamo? Naturalmente di Milano, la capoluogo della Lombardia conosciuta in tutto il mondo per essere la capitale della moda.

A rivelare il motivo di tale scelta è stato proprio il regista che confessato: “raccontare una città come Milano è desueto, visto che tutto si gira a Roma o in Puglia. È stata una novità e ha permesso di inserire il personaggio di Max Tortora”.

Tutta colpa di Freud – La serie, la location diversa da quella del film

Cambia del tutto la location di Tutta colpa di Freud – La serie, la nuova serie televisiva diretta da Paolo Genovese. Se il film è stato ambientato Roma e New York, la serie televisiva vedrà i protagonisti immersi nella splendida cornice di Milano. Il capoluogo della Lombaria, originariamente nato nel 590 a.C. e battezzata dai romani “Mediolanum”, è una delle città più visitate al mondo. La bellezza di Milano è tutta da scoprire: se Roma è un museo a cielo aperto, Milano è una città che si lascia scoprire poco alla volta.

Tralasciando la bellezza incantevole di certi monumenti come il Duomo di Milano, La Galleria Vittorio Emanuele II, la basilica di Sant’Ambrogio e il Castello Sforzesco, il bello di Milano è perdersi tra le sue stradine scoprendo misteri che in pochi conoscono. La fama di Milano è anche legata agli eventi di moda e non solo. Tutto passa dal capoluogo lombardo da sempre mecca di nuove mode e tendenze.

