Dopo aver fatto ballare il pubblico dell’Ariston di Sanremo e i telespettatori da casa, Gabry Ponte porterà al San Marino Song Contest stasera la canzone “Tutta l’Italia”. Il brano mette insieme la tradizione includendo strumenti della cultura musicale del nostro Paese come il mandolino, il tamburello e la fisarmonica, che si mescolano con un sound elettronico creando richiami internazionali e al tempo stesso nostrani. I bookmakers sono certi che a conquistare il titolo di rappresentante del piccolo Stato all’Eurovision 2025 sarà proprio lui, ma non si esclude un colpo di scena con il sorpasso di Pierdavide Carone.

Il singolo “Tutta l’Italia” è un inno moderno tra ironia e leggerezza che contrastano con la nostra cultura. Le parole raccontano notti brave tra amici, ma anche baci rubati e spensieratezza pura; non mancano le contraddizioni di una nazionale divisa tra tradizione e modernità. Gabry Ponte cita nel suo brano gli spaghetti, il vino e alla preghiera contrapponendoli a riferimenti politici e storici. Il ritornello, “Con sta roba ci salta tutta l’Italia”, è un grido liberatorio e di speranza e un invito a lasciarsi andare, nonostante i problemi che siamo costretti ad affrontare ogni giorno nella nostra quotidianità: “Lasciateci ballare/Con un bicchiere in mano/ Domani poi ci pentiamo/ A dirci: ‘Ti amo’”.

Sono alte le probabilità che Gabry Ponte possa vincere il San Marino Song Contest e sbarcare a maggio prossimo a Basilea, in Svizzera, dove si terrà Eurovision 2025. In attesa di scoprirlo, il dj internazionale si prepara ad invadere lo stadio San Siro di Milano il prossimo 28 giugno che ospiterà una notte di pura adrenalina musicale targata RTL 102.5. Ma prima di vivere questa grande serata, farà tappa a Vienna, in Austria, il prossimo 17 maggio per partecipare al Donauinselfest 2025.