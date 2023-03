Tutta un’altra vita/ La commedia italiana in onda su Rai 1, oggi mercoledì 15 marzo

Tutta un’altra vita, film di Rai 1 diretto da Alessandro Pondi

Mercoledì 15 marzo andrà in onda in prima serata alle 21.30 su Rai 1 la commedia italiana del 2019 Tutta un’altra vita, con la direzione del regista Alessandro Pondi, famoso per avere firmato alcuni cinepanettoni di successo come Natale a Beverly Hills (2009) e Natale in Sudafrica (2010). Il film, che è stato girato a Roma, è una produzione di Rodeo Drive con Rai Cinema, e ha una durata di 103 minuti. La scenografia è opera di Alessandro Muta, i costumi di Sabrina Spissu, e il montaggio di Marco Spoletini. Le musiche sono invece state composte da Cris Ciampoli, e il direttore della fotografia è Ramiro Civita.

Il protagonista è Gianni, interpretato dall’attore e comico Enrico Brignano. All’attore si affiancano Ilaria Spada, attrice e ballerina italiana che interpreta il ruolo di Lola, e Paola Minaccioni, attrice e comica televisiva (vincitrice del Nastro d’argento come migliore attrice non protagonista per il film di Ferzan Özpetek Allacciate le cinture), nei panni di Lorella. Nel cast compare anche l’ex ballerina di Amici e ora conduttrice radiofonica di RDS, Rossella Brescia.

Tutta un’altra vita, la trama del film

Tutta un’altra vita è una commedia italiana che andrà in onda oggi, mercoledì 15 marzo su Rai alle 12,30. Il film racconta la storia di Gianni (Enrico Brignano), tassista frustrato dalla sua vita noiosa con la moglie (Paola Minaccioni) e i due figli. Gianni abita in un piccolo appartamento senza pretese alla Garbatella, quartiere di Roma, affrontando i classici problemi di tutti i giorni, come mutuo e bollette, e sognando di vincere alla lotteria. Un giorno, però, la vita dell’uomo prende una svolta inaspettata: due importanti e facoltosi clienti, in partenza per una settimana di vacanze alle Maldive, dimenticano nel suo taxi le chiavi della loro fantastica villa.

Gianni inizia così una vita parallela, tra feste in piscina e auto lussuose, incontrando la bella Lola (Ilaria Spada). Quella che l’uomo vive con la ragazza è davvero tutta un’altra vita: Lola si è invaghita di lui, credendolo un uomo realizzato e di successo, e lo travolge con la passione e la promessa di una vita ricca di avventure. Il tassista cerca di non far scoprire ad amici e parenti ciò che sta succedendo, inventando mille bugie, senza pensare che prima o poi i veri proprietari della villa torneranno: e allora, cosa accadrà?











