Tutta un’altra vita/ Su Rai 1 il film con Enrico Brignano (oggi, 13 ottobre)

Tutta un’altra vita, film su Rai 1 diretto dal regista Alessandro Pondi

Questa sera, mercoledì 13 ottobre, alle 21.20 su Rai 1 va in onda il film “Tutta un’altra vita”. Trattasi di una commedia italiana diretta dal regista Alessandro Pondi. Gli interpreti sono: Enrico Brignano, Ilaria Spada, Paola Minaccioni, Maurizio Lombardi, Giorgio Colangeli, Rossella Brescia e Paolo Sassanelli. “Mi sta da tempo a cuore il tema dell’identità in parte già affrontato con Chi m’ha visto. Qui parlo di una persona che insoddisfatta della propria vita, che vorrebbe modificarla e così ruba quella di un altro. Uno qualunque che si barcamena e prova a cambiare le carte in tavola”, ha detto il regista spiegando la sua pellicola. Il film è stato girato nell’ottobre del 2017 tra il quartiere dell’Eur e le spiagge di Tarquinia e Civitavecchia.

Tutta un’altra vita, la trama del film

La pellicola è incentrata su un tassista romano, Gianni, che conduce una vita piatta e monotona insieme alla moglie Lorella e ai due figli. La loro casa è nel modesto quartiere della Garbatella di Roma e la loro routine è fatta di bollette, mutuo da pagare e problemi quotidiani.

Un giorno, si presenta al tassista la grande opportunità di cambiare vita, perché una coppia molto benestante lascia per sbaglio nel suo taxi le chiavi del proprio appartamento. La prima reazione di Gianni è quella di tentare di fermarli mentre sono intenti a recarsi in aeroporto diretti alle Maldive, ma poi, intuisce che quella che si è presentata davanti ai suoi occhi è una grossa occasione da non lasciarsi sfuggire.

Così raggiunge l’abitazione e scopre di ritrovarsi in una lussuosa villa ricca di tutti i comfort e decide di reinventarsi in una vita parallela fatta di lusso, eventi esclusivi e feste in piscina. Le emozioni e le sorprese non sono finite, in quanto ha la possibilità di incontrare una splendida ragazza che, convinta di essersi imbattuta in un miliardario, si invaghisce di lui e lo travolge con la sua passione. La vita del tassista scorre tra bugie e intrighi, cercando di non insospettire amici e famigliari e fortemente deciso a vivere in fondo la sua splendida avventura, noncurante che presto dovrà affrontare i legittimi proprietari della villa.

