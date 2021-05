Tuttapposto, video Giordana Angi e Loredana Bertè/ Le due artiste incantano ad Amici

Giordana Angi e Loredana Bertè hanno presentato Tuttapposto sul palco del Serale di Amici. E’ il nuovo singolo che farà parte del progetto discografico di Giordana ‘Mi Muovo’ in arrivo il 14 maggio. La cantante ha deciso di anticipare l’uscita proprio con la collaborazione più importante del disco, con una delle regine della musica italiana, Loredana Bertè.

Niente male come ritorno per l’artista di origine francese. Così, dopo due anni dal successo dell’EP ‘Casa’ arriva ufficialmente il suo secondo album in studio, di cui però si sa ancora poco. Ma dalla voce graffiante di Giordana Angi e dal suo modo di scrivere i fan ripongono grande fiducia anche per questo progetto.

Intanto ‘Tuttapposto’ è già sulla strada buona per diventare un tormentone, inoltre racconta di tutti noi e dell’ultimo anno passato. “Sogniamo di tornare al caos quotidiano, a tornare appiccicati, a fare festa e far scorrere la vita senza pensarci troppo. – così ha parlato del brano Giordana – Speriamo che il mondo e la nostra vita ritornino alla normalità di prima. Ma siamo sicuri che in quella normalità fosse davvero tutto a posto? ‘Tuttapposto’ parla proprio di questo con ironia e tanta energia”.

Tuttapposto di Giordana Angi e Loredana Bertè: è la voglia di tornare alla normalità

L’esibizione ad Amici è stata una vera scossa di energia, come d’altronde lo è la canzone. ‘Tuttapposto’ è infatti un brano dal sound estivo, che manda un messaggio molto importante per il momento storico che stiamo vivendo. Giordana Angi e Loredana Bertè cantano la voglia di riabbracciarsi e di rimanere appiccicati, di far ritornare il contatto fisico al centro delle interazioni umane. “Staremo tutti appiccicati, che ce lo leggi in faccia, vogliamo stare appiccicati, ci toccano le braccia”, sono questi i versi che vengono ripetuti e che rimangono impressi nella mente dopo il primo ascolto.

Giordana Angi non ha nascosto quanto sia stato un onore per lei questa collaborazione: “Loredana per me è passato, presente e futuro della musica italiana. Avere lei in questo brano è un regalo inestimabile oltre ogni aspettativa. Sapere di avere la sua stima mi dà felicità. E’ bellissimo sapere di aver inciso un featuring con lei, ogni volta che si incide una canzone è per sempre e questo mette pressione ma in questo caso mi lusinga così tanto che resta solo la soddisfazione”.

Anche la Bertè ha speso solo belle parole sulla cantante arrivata seconda ad Amici nel 2018. E proprio lì dove si sono esibite come ospiti nella scorsa puntata del Serale ha detto: “Mi sono divertita un sacco, lei è strepitosa e il brano è fantastico. Giordana è una penna graffiante e io l’ho sempre sostenuta. Il suo talento è palese”.

