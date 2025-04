Valeria Marini a Ne vedremo delle belle, lite con Angela Melillo

La vera star di Ne vedremo delle belle è stata senza dubbio lei, Valeria Marini. Peccato che ogni settimana sia subissata dagli attacchi delle altre primedonne. Il motivo? Il fatto che non si presenta alle prove, e fa un po’ “quel che vuole”. Insomma, la diva. Negli ultimi giorni, però, le soubrette si sono fatte sentire più del solito coalizzandosi tutte contro di lei. A dare il via alla bagarre è stata Angela Melillo, stanca dei ritardi della collega alle prove.

Lo scontro è stato parecchio acido, dato che Valeria Marini è entrata all’improvviso nel salone mentre le altre parlavano proprio di lei: “Sì, è meglio che vieni qui anche tu che stiamo parlando di una cosa importante“, ha detto Angela Melillo. Da quel momento la showgirl sarda è esplosa e ha risposto: “Ma cosa vuoi da me?“, per poi scappare fuori arrabbiata per il fatto che le colleghe le avessero rimproverato le assenze alle prove. “Che ne sai tu che io ho avuto grossi problemi di salute?“, ha continuato la Marini.

Valeria Marini: “Ecco perchè non vengo alle prove“

Durante, la puntata, dopo che è andato in onda il video in cui Valeria Marini si sfoga contro le altre primedonne, Mara Venier è intervenuta dicendo che deve dare ragione a Angela Melillo, chiedendole poi come mai non si presentasse agli allenamenti. La showgirl ha risposto: “Ho avuto l’emicrania“, come ha detto la scorsa settimana giustificando le continue assenze. Successivamente è andato in onda il video di preparazione per la prova di ballo: “E’ tutta un’accusa, è tutta un’aggressione. Vi rispetto, siete voi che non rispettate me“, e ancora, “Ma questo è un programma o è un punching ball contro di me? Io non conosco la cattiveria, ma la sto sperimentando su di me. Sono stata trattata male, si è parlato di bullismo“.