Tutte lo vogliono/ Su Rai 2 il film con Enrico Brignano e Vanessa Incontrada

Tutte lo vogliono, il film di Rai 2 diretto da Alessio Federici

Tutte lo vogliono è una commedia, a tratti irriverente, ma molto divertente del 2015. La potremo vedere in onda oggi, 19 maggio, su Rai 2 a partire dalle ore 21,20. Il titolo del film si riferisce a qualcosa, di intimo, delicato e personale che tutti desideriamo raggiungere: l’orgasmo.

La regia è di Alessio Maria Federici e gli interpreti principali sono: Enrico Brignano, Vanessa Incontrada, Giovanna Rei, Ilaria Spada, Giulio Berruti, Andrea Perrone e Massimiliano Vado. La pellicola rappresenta la seconda collaborazione tra il regista ed Enrico Brignano, il primo film, infatti è stato Stai lontano da me.

Tutte lo vogliono, la trama: due persone fuori dal comune

La storia di Tutte lo vogliono è incentrata su due persone fuori dal comune, molto diversi tra loro e del loro fortunato incontro, Chiara e Orazio. Chiara lavora come food designer, cioè prepara cibo degno di essere guardato, è una donna molto sofisticata e soffre di anorgasmia, mentre Orazio di mestiere fa lo sciampista per cani, lavora per un signorotto con la passione per le soap opera e ama la grande cucina, del resto la sua mole non inganna. Il suo rapporto con le donne è abbastanza burrascoso, visto che la sua ultima relazione sentimentale risale a 4 anni prima, l’uomo infatti si è convinto che il sesso femminile sia un pianeta inespugnabile e preferisce la compagnia degli animali.

Chiara è impegnata in una relazione con un suo vecchio compagno di scuola che bramava da tanto e possiede tutte le caratteristiche per diventare l’uomo della sua vita. Il problema della ragazza è un altro, infatti, pur provando dei sentimenti profondi nei confronti del suo compagno, non riesce, a causa della sua sindrome, di raggiungere l’orgasmo, così si rivolge ad una persona esperta di sesso. La ragazza, mentre sta effettuando terapia di gruppo conosce un GPS( generoso partner sessuale) una sorta di gigolò moderno che promette prestazioni generose e appaganti. Grazie ad una serie di circostanze fortuite e grottesche, Orazio viene scambiato per il GPS e la vita di entrambi cambierà per sempre.

