Tutte lo vogliono/ Video, su Rai 2 il film con Enrico Brignano e Vanessa Incontrada

Tutte lo vogliono sarà trasmesso da Rai 2 oggi, 19 aprile, a partire dalle ore 21.20. Il lungometraggio in esame non è altro che una commedia. Gli attori principali di questo prodotto cinematografico sono Vanessa Incontrada, Enrico Brignano, Giulio Berruti e Ilaria Spada. L’anno di distribuzione di questa commedia è il 2015. Ad incaricarsi del lavoro di regia di Tutte lo vogliono è stato Alessio Maria Federici.

Questi è noto per aver diretto altre pellicole, come Fratelli Unici, Lezioni di Cioccolato e Stai lontana da me. Il montaggio della commedia è frutto del lavoro di Patrizio Marone, mentre la fotografia è stata realizzata da Fabrizio Lucci. Una delle protagoniste di questo film, Vanessa Incontrada, ha recitato anche in altri lungometraggi, come La cena per farli conoscere e Ti sposo ma non troppo.

Tutte lo vogliono, la trama del film

In Tutte lo vogliono, il protagonista si chiama Orazio. Quest’ultimo svolge un mestiere molto umile. L’uomo infatti lavora in piccolo negozio per animali. Per cercare di guadagnare di più, Orazio realizza dei video di animali divertenti. Il protagonista della commedia, inoltre, trascorre le sue giornate in compagnia di un amico fedele e speciale. Si tratta di un simpatico scimpanzé. L’animale in questione è parecchio intelligente e si comporta come se fosse un vero e proprio essere umano. Dall’altra parte c’è Chiara, che è una ragazza semplice e molto bella.

La giovane lavora senza troppo entusiasmo nell’azienda di catering della famiglia. Inoltre, la donna soffre di un disturbo particolare, che la porta a non raggiungere mai l’orgasmo con tutti i suoi partner. Per risolvere il suo problema, che l’affligge ormai da troppo tempo, Chiara fa una scelta abbastanza coraggiosa. La donna, infatti, decide di seguire un difficile percorso di terapia di gruppo. Durante uno degli incontri, a cui prende parte, Chiara fa la conoscenza di un membro del gruppo. Questi le confessa l’esistenza di un gigolò, che riesce a soddisfare tutte le sue partner.

La ragazza cerca quindi di incontrare quest’uomo. Dopo una serie di avvenimenti alquanto paradossali, Chiara si imbatte in Orazio. Immediatamente, la donna crede che il nuovo arrivato sia proprio il gigolò di cui tutte parlano. Alla fine, però, Orazio spiega a Chiara di non essere un gigolò e tra i due fortunatamente nasce l’amore che farà raggiungere alla giovane anche l’appagamento sessuale che tanto cerca.

