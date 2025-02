Venerdì 14 febbraio 2025 andrà in onda, in prima serata su Canale 5, alle ore 21:20, la commedia italiana del 2022 dal titolo Tutti a bordo. Il film è scritto e diretto dal regista Luca Miniero, noto per avere girato il film campione d’incassi “Benvenuti al Sud” e il suo sequel “Benvenuti al Nord”. Le musiche hanno, invece, la firma del compositore Santi Pulvirenti, che aveva già lavorato con Miniero nel 2014 in “La scuola più bella del mondo”.

Il protagonista del film Tutti a bordo è interpretato dall’attore Stefano Fresi, vincitore del Nastro d’argento per “C’è tempo” di Walter Veltroni. Al suo fianco l’attore e comico Giovanni Storti, membro del mitico trio composto da Aldo, Giovanni e Giacomo, e l’attore e comico Carlo Buccirosso, che aveva già condiviso il set con Fresi in “Noi e la Giulia” di Edoardo Leo (2015). Nel cast di Tutti a bordo anche Giulia Michelini, Gigio Alberti, Elena Cotta, Alessandro Besentini e Massimo Ceccherini.

TUTTI A BORDO: LA TRAMA DEL FILM IN ONDA SU CANALE 5

Tutti a bordo racconta la storia del piccolo Juri che, dopo essersi lasciato alle spalle il triste periodo legato al lockdown, sta finalmente per partire per una divertente e stimolante vacanza-studio in compagnia del suo gruppo di amici.

A spingerlo a prendere parte a questa iniziativa suo padre Bruno (Stefano Fresi), che è riuscito anche a convincere la mamma del piccolo, Chiara (Giulia Michelini), timorosa per la lontananza del figlio. Bruno, al contrario, è assolutamente certo che questa vacanza sarà una splendida esperienza per Juri, non solo perché gli permetterà di scoprire tutta l’Italia, ma sopratutto perché gli offrirà la possibilità di socializzare dopo l’isolamento causato dalla pandemia.

Ciò che il protagonista non sa, però, è che ad accompagnarli vi sarà anche suo padre, Claudio (Giovanni Storti), un uomo non troppo affidabile. A causa di una serie di imprevisti, il treno con a bordo i ragazzini parte senza Bruno e Claudio, che iniziano così una corsa contro il tempo nel tentativo di arrivare a destinazione prima che il gruppo scenda dal mezzo, in modo che nessuno venga a sapere del loro terribile sbaglio.

Nel frattempo anche i bambini dovranno superare qualche difficoltà, cercando di eludere i controlli di uno dei dipendenti delle ferrovie, un uomo di nome Mario (Carlo Buccirosso), affinché non scopra che stanno viaggiando senza la presenza di un adulto. Durante questo doppio viaggio, sia la coppia di adulti sia i ragazzini attraverseranno lo Stivale, scoprendo le varie tradizioni del Paese e, sopratutto, il piacere di stare insieme.