TUTTI CONTRO MESSI E RAMAZZOTTI/ L’ipocrisia degli intellò e la profezia di Manzoni

Due note brevi su fatti e misfatti rilanciati da tv e giornali.

Messi che si fa coprire dall’emiro con la tunica nera trasparente delle grandi occasioni. Apriti cielo, che infamia. Tutti vanno in Qatar coi vip, si spellano le mani, si ingozzano dell’ospitalità e poi fanno al solito i ribelli. Ah, Maradona! Lui sì che le avrebbe cantate ad Al Tani per difendere i diritti dei lavoratori migranti sfruttati per costruire gli stadi! Lui sì che si sarebbe rifiutato di mostrarsi al soldo dell’emiro! Come se Maradona non fosse uso a vedersela coi dittatori, come se Fidel fosse un mite e liberale presidente di una repubblica. E come se l’Emiro non fosse stato omaggiato, con piaggeria, dalla Fifa, da politici di ogni Paese, con Macron in prima fila. Come se l’Emiro non fosse quello che paga lo stipendio a Messi tutto l’anno, dato che il PSG è suo. Forse la Pulce avrebbe dovuto strappare il contratto e indossare una bandiera arcobaleno? Che ipocrisia.

Domenica in: Eros Ramazzotti si commuove di fronte alla sua ex, Michelle Hunziker, madre di sua figlia Aurora, in stato interessante. E osa dichiarare una cosa blasfema: se due si amano, devono fare figli. Anche qui, apriti cielo. Inondato di disprezzo dei soliti intellò col cachemire e solo i figli dei domestici stranieri in casa, assaltato sui social che, tanto per essere originale, gli danno dell’uomo da Medioevo. Infatti, si sa, chi si ama non deve procreare, deve accumulare tempo e soldi per sé, e chissenefrega se siamo il Paese col tasso di natalità più basso al mondo.

Aveva ragione Manzoni, il buon senso se n’è andato, scalzato dal senso comune. Che dilaga, e sembra l’unico senso possibile. Viva Eros, che ha detto la verità, e speriamo non lo obblighino a pentirsi, per una comparsata nuova.

— — — —

