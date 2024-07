Tutti contro tutti, Maurizio Battista di oggi 10 luglio 2024/ Anticipazioni del one man show

Tutti contro tutti: anticipazioni one man show di Maurizio Battista stasera su Italia 1

Mercoledì 10 luglio 2024, in prima serata, Italia 1 torna a regalare una serata ricca di risate e divertimento trasmettendo in replica “Tutti contro tutti”, one man show di Maurizio Battista che, dal palco del Teatro Olimpico di Roma, offre una riflessione sull’attuale società ponendo a se stesso e ai propri ospiti una serie di interrogativi su quello che potrebbe essere il futuro delle prossime generazioni. Con “Tutti contro tutti”, Maurizio Battista analizza in modo spietato tutte le dinamiche della società e le novità con cui i cittadini del mondo sono costretti a fare i conti stravolgendo, in alcuni casi, anche le proprie abitudini per restare al passo con i tempi e non restare indietro.

Adriana Volpe: "Ero una sognatrice, oggi sono più guerriera"/ "Diventare mamma mi ha cambiata"

Quella di Maurizio Battista, tuttavia, seppur spietata, è un’analisi che non rinuncia ad offrire anche un quadro comico della situazione offrendo anche soluzioni divertenti per affrontare con leggerezza i problemi della vita quotidiana.

Anticipazioni Tutti contro tutti: ironia e domande sul futuro della società

Tante le domande che Maurizio Battista pone a se stesso e al pubblico nello show “Tutti contro uno”. Con la sua innata simpatia, il comico si chiede se siamo destinati a vivere sempre in competizione gli uni con gli altri; se i social media servano davvero a socializzare e a creare nuovi rapporti umani nascondendo, in realtà, una profonda solitudine e un senso di inadeguatezza della società e se la vita frenetica che tutti conduciamo non sia un nemico per qualsiasi tipo di relazione, ma anche per la serenità necessaria per affrontare nel migliore dei modi le varie sfide della vita.

Monica Leofreddi: "Francesco Cossiga mi invitò a cena"/ "Con Raffaella Carrà giocavo a carte"

Il comico, inoltre, ripercorrendo i suoi 30 anni di carriera, senza mai perdere il focus e la sua ironia, si chiede se l’attuale società si sia davvero evoluta aiutando tutti a cogliere il meglio dalle nuove scoperte o se stia tornando. A tutto questo e a tante altre domande risponderà il comico conducendo il pubblico ad una riflessione sempre divertente e leggera.

Come vedere in diretta streaming Tutti contro tutti

Il divertimento, l’ironia e la simpatia di Maurizio Battista nello show “Tutti contro tutti” può essere visto in diretta televisiva su Italia 1 a partire dalle 21.25 e in diretta streaming su Mediaset Infinity che permette di vedere anche gli altri one man show trasmessi da Italia 1 come In – Tolleranza Zero di Andrea Pucci.

Chi è Cecilia Primerano, giornalista e conduttrice del TG1/ Marito e figli: discrezione sulla vita privata

© RIPRODUZIONE RISERVATA