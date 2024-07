Alberto Sordi è il protagonista di “Tutti dentro”, film comico italiano del 1984, con una trama contorta e diversa dai soliti film dell’attore. La pellicola è stata spesso criticata per non essere “all’altezza” del commediante romano, che ha diretto il film insieme a Dalila Di Lazzaro e Joe Pesci. Inizialmente il film doveva intitolarsi “Tutti dentro per una rapida moralizzazione del paese“, ma si è poi optato per un titolo più breve con un sottotitolo simpatico: “..che almeno l’ingiustizia sia uguale per tutti.” Ebbene sì, perché è proprio di giustizia che parla la trama di questa insolita commedia. Il protagonista è Annibale Salvemini, uno scrupolosissimo giudice e magistrato italiano conosciuto per la sua particolare capigliatura e per il fatto di essere assolutamente incorruttibile.

Salvemini è anche il vice e braccio destro di un altro magistrato, impegnato ad indagare sulla corruzione che avviene nel Bel Paese tra finanzieri, politici e personaggi famosi. Il problema, però, è che il collega sta diventando anziano e non è più pronto a mettersi in gioco come prima: evita i mandati di cattura ed è reticente ad agire, cosa che lo spinge poi ad affidare tutto il lavoro al giudice Annibale Salvemini, raccomandandogli di essere prudente e soprattutto, di non essere precipitoso.

Tutti dentro, stasera su Rete4: di cosa parla il film più strano con Alberto Sordi

Nonostante le raccomandazioni del giudice, succede tutto il contrario. Annibale Salvemini inizia a firmare tutti i mandati di suo pugno, fissandosi con un’inchiesta che riguarda Corrado Parisi, faccendiere e il giornalista Enrico Patellaro insieme alla cantante Iris. Non solo, il magistrato viene coinvolto anche nelle vicende di altri politici, logge massoniche e servizi segreti. Il suo segreto? Fare pressione a tutti gli indagati, illudendoli poi di poterlo corrompere e coglierli in flagranza di reato. Da qui in poi, però, il suo comportamento verrà tenuto d’occhio da un commissario di polizia che lo condurrà dritto in tribunale.

Commedia del 1984, Tutti dentro ha un cast tutto italiano formato dai big del cinema del nostro Paese. Primo fra tutti, l’attore del film Il Vigile Alberto Sordi, che come citato sopra, interpreta il determinato giudice Annibale Salvemini. Troviamo poi Joe Pesci e Dalila Di Lazzaro che interpretano rispettivamente Corrado Parisi e la cantante Iris del monte. Nel cast anche Armando Francioli, Giorgia Moll, Tino Bianchi e Marisa Solinas.