Si crede erroneamente che Halloween sia la versione pagana di Ognissanti, in realtà da tradizione celtica divenne cristiana. Scopriamo come si trasformò

Halloween: il significato cristiano di Tutti i Santi

La ricorrenza di Tutti i Santi, o Ognissanti, è festeggiata ogni anno il 1 novembre ed è nata per celebrare in maniera solenne tutti coloro che sono stati dichiarati Santi per la loro vita e per le opere svolte sulla Terra: si tratta di una festa di precetto e, come vuole la tradizione cristiana, ogni cristiano deve onorarla partecipando a una celebrazione liturgica. Coincide con Halloween, le cui radici celtiche divennero presto assimilate nel cristianesimo.

Santi Simone e Giuda Apostoli, 28 ottobre 2025/ Dalla Galilea alla Persia, due grandi evangelizzatori

La Comunione di Tutti i Santi: il legame che unisce i credenti, vivi o morti, in Cristo attraverso la fede e la grazia

Nella platea dei Santi sono comprese tutte quelle persone oggi presenti nella Gloria dei Cieli, con tanto di palma in mano e veste bianca, come ricorda San Giovanni. Possono essere ricchi o poveri, di ogni età, malati o sani e appartenenti a qualsiasi popolo del mondo: sono coloro che hanno scelto la via del Cristo, affrontando un’esistenza terrena come tutti, tentazioni, peccati, debolezze e desideri. I Santi hanno però preservato il proprio animo nobile e lo hanno fatto prevalere, per raggiungere la santità che gli avrebbe portati al cospetto di Dio. Come ricorda lo stesso Gesù nel discorso sulla montagna, i Santi vivono nell’eterna beatitudine e hanno il privilegio di contemplare Dio, gioendo per questo.

Sant'Antonio Maria Claret, 24 ottobre 2025/ Oggi si celebra il missionario fondatore dei "clarettiani"

La religione cristiana si fonda, poi, sulla Comunione dei Santi, come ogni cristiano professa quando recita il Credo. Si tratta di una comunione con i Santi e nelle cose sante: è un’unione di tutti i fedeli nell’Unico Dio, animati dallo Spirito Santo. Anche i cristiani viventi possono godere di questa comunione grazie all’Eucarestia.

Si ricorda che Bonifacio IV riuscì ad ottenere dall’imperatore Foca la proprietà del Pantheon, che fu costruito come tempio in onore di Giove Vendicatore da Marco Agrippa: lo trasformò in chiesa e lo consacrò a Maria Santissima Regina di tutti i Martiri, fissando le celebrazioni al 13 maggio.

Dopo la conclusione delle persecuzioni, il mondo cristiano sentì la necessità di affiancare ai martiri anche i Santi di ogni tempo e luogo: così la festa fu spostata al primo giorno di novembre, precisamente nell’840 per volere di Gregorio IV.

San Giovanni Paolo II, 22 ottobre 2025/ Papa Wojtyla e l'impegno per l'unità della Chiesa tutta

“All Hallow’s eve” da festa celtica al significato cristiano di Ognissanti

La festa di Ognissanti si fonde con la commemorazione dei defunti del 2 novembre. Si crede che la festa di Halloween sia esclusivamente pagana, quando in realtà, con l’avvento del cristianesimo assunse subito un significato religioso che gli irlandesi esportarono in America con le attuali ritualità moderne. In Italia ci sono molte modalità di festeggiare Tutti i Santi. Di seguito, alcuni esempi.

A Spoltore, in provincia di Pescara, in località Borgo di Case Troianola, si organizza ogni anno la Tavola dei morti: vengono organizzate anche passeggiate nel paesino illuminato da sole candele, con la processione delle anime perse e dei frati morti che arriva fino all’altare eretto in onore delle anime pezzentelle.

In Emilia Romagna, a Longiano, nella notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre si svolge la Festa d’la Nota Scura, con tanto di artisti di strada, trampolieri, spettacoli del fuoco e street-food.

A Lauco, in Friuli Vnezia Giulia, si rievocano i fuochi celtici che venivano accesi in onore di Beleno, il dio del Sole. Nel corso della serata si fanno rotolare dai pendii delle cidules infuocate (rotelle costruite in legno di faggio), tra frasi propiziatorie per le coppie del paese e altre dal tono ironico e scherzoso.

La festa patronale di Rovetta è proprio quella di Ognissanti del 1 novembre: è un borgo della provincia di Bergamo situato nel bacino dell’Oglio, fiume della Val Seriana, ai piedi dell’altopiano di Clusone. Le origini di Rovetta affondano all’epoca degli Orobi prima e dei Galli Cenomani poi, fino all’arrivo dei Romani; nel corso della sua storia, Rovetta è stata anche teatro di scontri tra gli austriaci e i francesi nel corso delle Guerre Napoleoniche.

Visitando la Chiesa di Ognissanti, è possibile ammirare una serie di opere d’arte, realizzate da artisti come Andrea Fantoni e Giovan Battista Tiepolo.

Da vedere la Casa Museo Fantoni, dove si percorrono tutte le tappe della vita di questo scultore del ‘600 di scuola lombarda, di cui si è sempre apprezzata la qualità dell’intaglio.

Si possono poi organizzare piacevoli escursioni alla volta del Monte Pora, godendo poi della vista bellissima sulle Alpi Orobie, oppure alla volta della Valle di Tede.