Tutti i Santi, Angelus Papa Francesco/ Diretta Messa Ognissanti 2019: amici di Gesù

Come da tradizione, la Chiesa Cattolica celebra nella giornata della Festa di Tutti i Santi un doppio appuntamento a Roma in Vaticano: prima la Santa Messa di Precetto per la festività di Ognissanti 2019 e a seguire l’Angelus da Piazza San Pietro con Papa Francesco pronto a benedire l’intera cristianità sotto l’aurea di protezione e testimonianza dei grandi Santi della storia cristiana. Alle ore 10 è prevista la diretta anche in streaming video della Santa Messa del Tempo ordinario per la Festività di Tutti i Santi, mentre a seguire alle ore 12 il Pontefice si affaccerà dal consueto balcone di Piazza San Pietro per impartire l’Angelus: lo scorso anno, Papa Francesco sottolineò l’importanza del sentirsi uniti alla grande famiglia di Gesù, non solo a quelli più noti del Calendario ma anche il “santo della porta accanto”, «Ai nostri familiari e conoscenti che ora fanno parte di quella moltitudine immensa. Oggi allora è festa di famiglia. I santi sono vicini a noi, anzi sono i nostri fratelli e sorelle più veri. Ci capiscono, ci vogliono bene, sanno qual è il nostro vero bene, ci aiutano e ci attendono. Sono felici e ci vogliono felici con loro in paradiso». Nel Vangelo è indicata la via della felicità e non è uno slogan new age ma è la carne viva di un Dio fattosi uomo che con la sua amicizia promette all’uomo un’esistenza piena: «Beati i poveri in spirito […] Beati i miti […] Beati i puri di cuore…» (cfr Mt 5,3-8). Ma come? Il Vangelo dice beati i poveri, mentre il mondo dice beati i ricchi. Il Vangelo dice beati i miti, mentre il mondo dice beati i prepotenti. Il Vangelo dice beati i puri, mentre il mondo dice beati i furbi e i gaudenti. Questa via della beatitudine, della santità, sembra portare alla sconfitta. Eppure – ci ricorda ancora la prima Lettura – i santi tengono «rami di palma nelle mani» (v. 9), cioè i simboli della vittoria. Hanno vinto loro, non il mondo. E ci esortano a scegliere la loro parte, quella di Dio che è Santo».

S.MESSA E ANGELUS FESTA DI TUTTI I SANTI: LA DIRETTA VIDEO

Nella festa di Tutti i Santi papa Francesco ha insegnato nel corso del suo Magistero che c’è una “scelta” da porre nel corso della propria esistenza proprio nel segno e nel solco dei grandi e piccoli santi della Chiesa: «Viviamo per il Signore o per noi stessi, per la felicità eterna o per qualche appagamento ora? Domandiamoci: vogliamo davvero la santità? O ci accontentiamo di essere cristiani senza infamia e senza lode, che credono in Dio e stimano il prossimo ma senza esagerare? Il Signore «chiede tutto, e quello che offre è la vera vita – offre tutto -, la felicità per la quale siamo stati creati» (Esort. ap. Gaudete ed exsultate, 1). Insomma, o santità o niente! Ci fa bene lasciarci provocare dai santi, che qua non hanno avuto mezze misure e da là “tifano” per noi, perché scegliamo Dio, l’umiltà, la mitezza, la misericordia, la purezza, perché ci appassioniamo al cielo piuttosto che alla terra». In attesa della Santa Messa e dell’Angelus dal Vaticano, risuonano come eco le parole sublimi ripetute nel lontano 2006 dal predecessore di Papa Francesco, quel Benedetto XVI che alla santità della Chiesa continua a donare la sua stessa vita ed esistenza segnata dalla malattia e dalla vecchiaia: «come possiamo divenire santi, amici di Dio? All’interrogativo si può rispondere anzitutto in negativo: per essere santi non occorre compiere azioni e opere straordinarie, né possedere carismi eccezionali. Viene poi la risposta in positivo: è necessario innanzitutto ascoltare Gesù e poi seguirlo senza perdersi d’animo di fronte alle difficoltà». Essere santi non porta “sforzi” ma la libera adesione all’amore di Cristo che giunge su di sé nella creazione e nel battesimo: «Quanto più pertanto imitiamo Gesù e Gli restiamo uniti, tanto più entriamo nel mistero della santità divina. Scopriamo di essere amati da Lui in modo infinito, e questo ci spinge, a nostra volta, ad amare i fratelli. Amare implica sempre un atto di rinuncia a se stessi, il “perdere se stessi”, e proprio così ci rende felici», concludeva nell’omelia di Tutti i Santi Papa Benedetto XVI il 1 novembre 2006.





