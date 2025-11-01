Dai primi giorni del cristianesimo fino ad oggi, ci sono state persone, i santi, che rendono vivo l’affidamento totale a Cristo

Fin dalla formazione del Nuovo Testamento la Chiesa conosce la venerazione dei santi (Ap 2,12 s), riconoscendo la decisività per tutti i credenti di guardare alle vite di quegli uomini e donne in cui si era reso manifesto, nuovamente, il “come” (kathos) dell’amore di Cristo: “Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi” (Gv 15,9); “Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi” (Gv 15, 12; 13, 34).

Ciò che colpiva nei primissimi santi – i martiri e confessori della fede – non era “solamente” la perseveranza fino alla morte o nelle persecuzioni; a essere determinante era il “come” del loro morire e del loro essere perseguitati: “Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno” (Lc 23,33-34).

Essi rendevano contemporaneo con le loro stesse esistenze, col loro vivere e col loro morire, quel perdono impossibile e quell’affidamento totale di Cristo al Mistero del Padre.

Fin dagli inizi, è il popolo dei credenti a riconoscere e venerare quegli uomini e donne in cui si manifestava la vita presente del Risorto. I vescovi, riconoscendo il valore di questa venerazione popolare, iniziarono così a “canonizzare” le vite di questi uomini, vite beate, compiute nel “come” dell’amore di Cristo al Padre e all’uomo; in questo senso vite “canoniche”.

Nel corso dei secoli il processo di canonizzazione si è fatto sempre più articolato, integrando verifiche e ricognizioni da parte dei pastori. Tuttavia, rimane ancora oggi inestricabile l’intreccio tra il riconoscimento dei fedeli – la venerazione – e quello dei pastori – la canonizzazione.

Ancora oggi l’iter che porta alla canonizzazione di un nuovo santo inizia dal riconoscimento del popolo credente che intercetta la santità e la segue; per trovare poi il suo culmine nel radunarsi del Papa con i cardinali (Concistoro ordinario) per la scelta del giorno della solenne canonizzazione poiché, come recita la formula che il Papa rivolge ai cardinali, “Avete ritenuto che questi Beati siano proposti alla venerazione della Chiesa tutta”.

Coloro che guidano la Chiesa, il Papa e i cardinali, non rimandano mai, infatti, semplicemente a sé stessi: essi rimandano a Cristo e, tuttavia, non si tratta di un Cristo astratto, ma presente, reale, riconoscibile e “indicabile” come vita del Risorto che vive in uomini e donne di ogni tempo, generando – come ha ricordato Papa Leone – “non eroi, o paladini di qualche ideale, ma uomini e donne autentici” (20 ottobre 2025).

Guardando ai santi riscopriamo così, ogni volta, la bellezza e l’ampiezza reale della compagnia che è la Chiesa, la quale – come ricordava il card. Ratzinger – “non è soltanto il piccolo gruppo degli attivisti che si trovano insieme in un certo luogo per dare avvio ad una vita comunitaria. La Chiesa non è nemmeno semplicemente la grande schiera di coloro che alla domenica si radunano insieme per celebrare l’Eucarestia. E infine, la Chiesa è anche di più che Papa, vescovi e preti, di coloro che sono investiti del ministero sacramentale. Tutti costoro che abbiamo nominato fanno parte della Chiesa, ma il raggio della compagnia in cui entriamo mediante la fede va più in là, va persino al di là della morte. Di essa fanno parte tutti i Santi, a partire da Abele e da Abramo […]. Di essa fanno parte tutti gli sconosciuti e i non nominati, la cui fede nessuno conobbe tranne Dio; di essa fanno parte gli uomini di tutti i luoghi e tutti i tempi, il cui cuore si protende sperando e amando verso Cristo, ‘l’autore e perfezionatore della fede’, come lo chiama la Lettera agli Ebrei (12,2). Non sono le maggioranze occasionali che si formano qui o là nella Chiesa a decidere il suo e il nostro cammino. Essi, i Santi, sono la vera, determinante maggioranza secondo la quale noi ci orientiamo. Ad essa noi ci atteniamo! Essi traducono il divino nell’umano, l’eterno nel tempo. Essi sono i nostri maestri di umanità, che non ci abbandonano nemmeno nel dolore e nella solitudine, anzi anche nell’ora della morte camminano al nostro fianco” (Ratzinger, La bellezza. La Chiesa, Milano, 2005, p. 56-57).

Infine, la canonizzazione di un nuovo santo – come quella recente del card. Newman che oggi viene proclamato Dottore della Chiesa – ci ricorda che i santi di oggi erano i testimoni di ieri, immersi dentro le circostanze della vita di tutti, alle prese con la propria umanità come tutti.

La santità non è, quindi, una sorta di premio spirituale post mortem; si tratta, piuttosto, della permanenza della vita stessa di Cristo nella storia. Noi guardiamo ai grandi santi di ieri per avere occhi sempre più capaci di sorprendere questa vita, questa pienezza beata, fra coloro che vivono oggi il nostro stesso presente e la cui attrattiva di vita ci mette in movimento, risveglia tutto il nostro desiderio.

Sono quegli uomini e donne che ci testimoniano il “come” dell’amore di Cristo: “Il cristianesimo porta nel mondo un uomo nuovo, che ha una ‘esperienza della realtà’ – ecco la parola –, una conoscenza e un sentimento della realtà, un rapporto con la realtà diverso da quello degli altri. […] La struttura dell’umano rimane, nella sua apparenza, tale e quale, ma ha un altro significato, ha un’altra faccia” (L. Giussani, Attraverso la compagnia dei credenti, Milano, 2021, p. 50-51).

È per questa “vera, determinante maggioranza” che rendiamo grazie nella solennità odierna. Questa comunione dei santi, in vita e in morte, che ci manifesta come Dio nel farcisi incontro non cambia metodo: “Colui che si è fatto carne è restato carne” (J. Ratzinger, Communio 208-210 (2006), 186).

