Tutti i Santi/ Oggi 1° novembre si celebrano gli Angeli e i Martiri

La festa di Tutti i Santi si festeggia il 1° novembre di ogni anno allo scopo di glorificare tutti gli Angeli e i Martiri. La sua origine è piuttosto antica e quindi testimone sin dal passato di commemorazioni molto sentite e celebrate. Nasce come festa di tutti i Martiri per poi estendersi anche alle anime santificate e passate al cielo con grazia divina con procedura canonica o meno. Probabilmente questa ricorrenza si è impiantata nella tradizione occidentale prendendo spunto dalla festa romana che aveva visto la trasformazione del Pantheon in Chiesa dedicata a tutti i Martiri intorno al 610.

TUTTI I SANTI/ Basta uno spillo raccolto da terra per salvare un'anima

In seguito Papa Gregorio consacrò una cappella titolata a San Pietro il primo Novembre e nella quale erano conservate le reliquie dei santi apostoli e dei martiri.

Tutti i Santi, come viene celebrata nel mondo?

La festa di Tutti i Santi viene celebrata in diversi Paesi del mondo e viene accompagnata dalle tradizionali visite al cimitero. La scelta di questa data potrebbe anche dipendere da un collegamento particolare con la festa celtica di Samhain ossia il conosciuto Halloween. La festa di Ognissanti è molto sentita non solo in Italia ma anche in alcune parti dell’America centrale come in Messico. In Guatemala questo giorno è considerato come Festa Nazionale ed è uso comune far volare gli aquiloni per simulare un collegamento tra il mondo terreno e l’aldilà.

Suor Shahnaz Bhatti/ "In Afghanistan ho sperimentato la violenza, ma ho portato Gesù"

Il primo Novembre si fa principalmente riferimento ai patroni di Rovetta e Lombriasco dove si svolgono solenni celebrazioni e feste che coinvolgono giovani e famiglie. In questo giorno si assiste anche all’apertura straordinaria dei cimiteri per permettere la commemorazione delle anime e dei defunti. In genere si acquistano fiori come i crisantemi e le tombe vengono accuratamente ripulite e lucidate. Oltre alle celebrazioni religiose non mancano le feste pagane e l’organizzazione della serata in locali e discoteche.

Tutti gli altri Beati di oggi

Gli altri Santi che si festeggiano il primo Novembre sono San Cesareo di Terracina, San Marcello di Parigi, San Maturino, Santi Martiri Giovanni e Giacomo, San Romolo e San Severino di Tivoli.

Joe Biden a Roma, programma G20/ Il chiarimento con Macron: "Francia alleato leale"

© RIPRODUZIONE RISERVATA