Tutti i segreti di mio marito/ Su Rai 2 il film con Lucia Walters (oggi, 17 giugno)

Tutti i segreti di mio marito vain onda su Rai 2 in prima serata oggi, 17 giugno 2021. Il secondo canale del servizio pubblico nazionale propone in prima serata il film, pellicola del 2020 del regista Troy Scott con Lucia Walters e Peter Benson nei panni di protagonisti principali. Nel cast trovano spazio anche Sarah Butler, Maddy Hillis, Brendon Zub, Karis Cameron e Kimi Alexander. Questo film per il piccolo schermo ha degli spunti molto interessanti che regalano al pubblico delle riflessioni sotto diversi punti di vista. Il cast è piuttosto limitato e non ci sono personaggi molto noti, nonostante questo ognuno fa il suo compito in maniera diligente.

Tutti i segreti di mio marito, la trama del film

Il film Tutti i segreti di mio marito racconta la storia di Karen Croft, una donna con dei problemi psichiatrici causati da un incubo ricorrente che la perseguita. Karen è infatti convinta di aver partecipato ad un omicidio, uccidendo un’altra giovane donna senza avere apparentemente alcuna motivazione. Ad aiutare la donna è il marito, affermato psichiatra molto rinomato in città e vero esperto di ipnosi. Malgrado lunghe sedute psicoterapiche, i risultati per Karen non arrivano e anzi la situazione sembra ulteriormente peggiorare.

La condizione psichica della donna la porta addirittura a ritrovarsi senza sapere come sull’orlo di una diga con la chiara intenzione di gettarsi nel vuoto. Questi atteggiamenti portano le forze dell’ordine a indagare sull’effettivo coinvolgimento di Karen nell’omicidio.

Le indagini portano Karen a tentare di scappare, ma proprio nel momento in cui sembra spacciata, emergerà un’amara verità che cambierà totalmente le carte in tavola. Il finale è tutto da vivere con il fiato sospeso per scoprire il colpevole e capire la condizione di Karen e le sue effettive responsabilità nell’omicidio di una persona a lei sconosciuta.

