Massimo Ranieri, Tutti i sogni ancora in volo/ Diretta 2a parte: Tiziano Ferro super!

Diretta Tutti i sogni ancora in volo – Estate: commento live puntata 2 giugno 2023

Massimo Ranieri apre la puntata con un discorso autentico, ma un po’ retorico. “A me un cassetto non basta, ho un armadio a sei ante, con un sogno particolare. Un sogno da condividere con voi nella festa della Repubblica. Vorrei che tutti noi ricordassimo quanto è bella l’Italia, con tutte le sue differenze e le sue usanze, con le sue contraddizioni. Per me l’Italia è come un puzzle, quando si mette insieme viene fuori un capolavoro. Oggi mi piacerebbe ricordarci che facciamo parte di un capolavoro”.

Partono gli applausi del pubblico, che si accende per davvero quando entra in studio Tiziano Ferro. Duetto magnifico con Massimo Ranieri: i due si esibiscono sulle note di Perdere l’Amore. “Ogni volta è sempre una grande emozione, poi cantarla con te…”, dice Ranieri. Ferro ricambia: “Sono io ad essere onorato. Avevo otto anni guardavo Sanremo e vedendoti jo capito che avrei voluto fare quel mestiere…”. Inizio top a Tutti i sogni ancora in volo, ma d’altra parte Tiziano Ferro è una garanzia. Altro duetto, sulle note di Non me lo so spiegare. Canta anche il pubblico, ovviamente… (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Massimo Ranieri introduce la seconda puntata di Tutti i sogni ancora in volo

Introduzione brillante di Massimo Ranieri per la seconda puntata di Tutti i sogni ancora in volo. Il cantante e conduttore annuncia gli ospiti di questa sera e poi lancia il primo spot pubblicitario. “Noi ci vediamo tra pochissimo…”, assicura il padrone di casa. Insieme a lui, questa sera, riederemo ovviamente l’attrice spagnola Rocío Muñoz Morales, in veste di co-conduttrice, che accoglierà gli ospiti della serata. A proposito di ospiti, tra i più attesi c’è Enrico Brignano, ma non solo.

Pure Barbara Foria animerà lo spettacolo di Tutti i sogni ancora in volo, tra musica, intrattenimento ed un po’ di sana riflessione. “Perché questo è uno show che vuole omaggiare il varietà di una volta, un genere che molti rimpiangono perché sinonimo di qualità e divertimento”, ha ribadito orgoglioso Massimo Ranieri. Il cantante napoletano non vuole deludere le attese… (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Anticipazioni Tutti i sogni ancora in volo, la seconda puntata su Rai 1

Questa sera, venerdì 2 giugno, alle 21.30 su Rai 1 va in onda la seconda e ultima serata con “Tutti i sogni ancora in volo”, il grande show di Massimo Ranieri che vuole omaggiare il “varietà” di una volta. Settimana scorsa la prima puntata ha conquistato 3.185.000 telespettatori pari al 21.1% di share.

“Questa è la mia storia, fatta di sogni realizzati e tanti che sono ancora in volo. Tutte le volte che metto piede su un palcoscenico sembra sempre la prima volta. Il cuore batte all’impazzata, la saliva si azzera e mi commuove sapere che il pubblico è lì per condividere con me la forza della musica e delle parole”, ha detto Ranieri nel promo ufficiale dello show. Ad accompagnare Massimo Ranieri nel suo viaggio tra i grandi classici della canzone italiana, ci sarà Rocío Muñoz Morales.

Tutti i sogni ancora in volo, ospiti: Tiziano Ferro, Raf e Malika Ayane

Nella prima puntata di “Tutti i sogni ancora in volo”, Massimo Ranieri ha ospitato Gianni Morandi, Diodato, Noemi, The Kolors e Maurizio Battista. Questa sera il cantautore napoletano accoglierà Arisa, Raf e Malika Ayane, ma anche Enrico Brignano, Barbara Foria. Grande attesa per Tiziano Ferro: “Il mio fratellino. Mi ha raccontato che da bambino mi vide in tv interpretare Perdere l’amore e subito dopo disse al padre che da grande avrebbe fatto il cantante”, ha detto Ranieri a Il messaggero, anticipano la presenza del cantante di Latina. A partire dal 7 giugno, il “TZN 2023”, tour organizzato da Live Nation, riporterà il cantautore negli stadi delle principali città italiane dove potrà finalmente risalire sul palco e sentire il calore del suo affezionato pubblico, a 6 anni di distanza dall’ultimo tour. Ospiti di Massim Ranieri e Rocío Muñoz Morales anche Emanuele e Leonardo D’Angelo, otto volte campioni del mondo di tip tap.

Tutti i sogni ancora in volo, Massimo Ranieri: “Molto felice”

Con “Tutti i sogno ancora in volo”, Massimo Ranieri è tornato a condurre un programma a quasi tre anni di distanza da “Qui e adesso”. Ancora prima, ha condotto “Sogno e son desto”, in onda tra il 2014 e il 2016, sempre su Rai 1. “Sono molto felice di essere tornato su Rai 1. I ricordi sono cicatrici che non voglio nascondere. E sono felice di portarli sia nella vita sia nel lavoro, però tutti i sogni sono ancora in volo”, ha dichiarato a Bruno Vespa, nel corso diCinque minuti. La scenografia, realizzata da Gennaro Amendola, evoca gli show degli anni ‘60 e ’70, l’orchestra è diretta dal Maestro Leonardo De Amicis, le coreografie da Grazia Cundari. La regia televisiva è affidata a Duccio Forzano.











