TUTTI I SOGNI ANCORA IN VOLO, MASSIMO RANIERI/ Diretta, ospiti: tutti i no di Morandi

Tutti i sogni ancora in volo, lo show di Massimo Ranieri su Rai 1

Interessante la parte dedicata agli aneddoti e alle curiosità del duo Ranieri-Morandi. Per il cantante felsineo c’è un no che lo tormenta: aver rifiutato Che Sarà, brano diventato poi di grande successo dei Ricchi e Poveri. Gianni e Massimo la cantano insieme, ma è solo una delle tante esibizioni di questa sera. Massimo Ranieri, intanto, ricorda il suo “no” a Zingara, pezzo cantato divinamente da Iva Zanicchi e Bobby Solo.

La pubblicità interrompe il “concerto” di Massimo Ranieri e Gianni Morandi, che al rientro in studio riprendono a gran ritmo, cantando altri brani celebri e indimenticabili. Ora è il momento di Almeno tu nell’universo, che rappresenta un altro clamoroso rifiuto di Ranieri. Ma un sì di Mia Martini, che con quel pezzo ha guadagnato la gloria eterna… (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Massimo Ranieri e Gianni Morandi insieme per Tutti i sogni ancora in volo

Massimo Ranieri in versione one man show presenta al pubblico il suo spettacolo e fa un bel discorso incentrato sul tema dei sogni. Dopo le prime esibizioni, Massimo Ranieri introduce il collega e amico fraterno Gianni Morandi, con cui chiacchiera e ripercorre le rispettive carriere, tra le scelte decisive, i no e i rischi che entrambi, a loro modo, hanno intrapreso con coraggio e lungimiranza. C’è spazio, ovviamente, ai grandi successi di Massimo Ranieri e di Gianni Morandi. Ed è qui che il pubblico in studio si infiamma, cantandoli assieme ai propri beniamini.

A casa, invece, il ritmo appare meno incalzante. Decisamente molto meno, a meno che non si sia fan sfegatati di uno dei due artisti. Serata appena iniziata e in piena evoluzione. Vediamo cosa ci riserverà questa prima puntata di Tutti i sogni ancora in volo... . (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Tutti i sogni ancora in volo: Gianni Morandi tra gli ospiti più attesi

Si respira grande entusiasmo a Tutti i sogni ancora in volo, dove Massimo Ranieri dirige le danze e conduce il suo nuovo programma, con tantissimi ospiti e personaggi del mondo dello spettacolo. Nel pre-puntata, il cantante e conduttore gioca col pubblico, che si diverte ad “indovinare” i nomi dei protagonisti in scaletta. Tra i più acclamati c’è sicuramente Gianni Morandi, ma anche Rocio Munoz Morales pronta ad affiancare l’artista partenopeo alla conduzione.

L’apertura dello show, inevitabilmente, è tutta per lui, che canta che canta Lasciami dove ti pare. Ecco quindi arrivare sul palco Rocio Munoz Morales, che esprime la sua ammirazione per Ranieri e lo ringrazia per averla coinvolta: “E’ un onore immenso essere qui, perché devi sapere che io sono una tua grandissima fan”, spiega la moglie di Raoul Bova. Siparietto abbastanza scontato. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Questa sera, venerdì 26 maggio, alle 21.25 su Rai 1 va in onda il primo appuntamento con “Tutti i sogni ancora in volo”, lo show di Massimo Ranieri. Il titolo “Tutti i sogni ancora in volo” – verso della celebre canzone “Perdere l’amore” con cui ha vinto il Festival di Sanremo 1988 – è quello del libro di Massimo Ranieri uscito nel 2021, poi è diventato anche un disco, quindi uno spettacolo teatrale e adesso uno show televisivo di due puntate su Rai 1.

“È un varietà, e ci sarà anche tanta musica: ripercorro la mia vita dal debutto nel lontano 1964 a 12 anni e mezzo, quando misi piede per la prima volta su un palcoscenico, via via fino a oggi. Da Gianni Rock (era il mio primo nome d’arte) a Massimo Ranieri, attraverso i miei successi di sempre e le canzoni del nuovo disco”, ha anticipato il cantante a Tv Sorrisi e Canzoni.

Rocío Muñoz Morales al fianco di Massimo Ranieri

Al fianco di Massimo Ranieri sul palco di Tutti i sogni ancora in volo ci sarà l’attrice spagnola Rocío Muñoz Morales, reduce del successo della fiction “Un Passo dal Cielo 7”: “Meravigliosa. Avrei dovuto fare un film con lei ma la pandemia ci ha fermato. Ci eravamo ripromessi di lavorare insieme prima o poi ed eccoci qua!”, ha detto il cantante a Tv Sorrisi e Canzoni. Per la compagna di Raoul Bova è un onore condividere il palco con un artista come Ranieri: “Io e Massimo, che è un maestro, siamo una coppia insolita ma affiatata, entrambi amanti del palco, del sentirci vivi facendo questo lavoro. Io sarò la parte più spensierata: ironica e autoironica”. La sua canzone preferita di Ranieri è ovviamente “Perdere l’amore”, ma le piace molto anche “Mia ragione”.

Tutti i sogni ancora in volo, ospiti della prima puntata 26 maggio

Tra gli ospiti della prima puntata di “Tutti i sogni ancora in volo” ci sarà anche l’eterno “rivale” e amico Gianni Morandi: “Per me c’è un solo Gianni: è Morandi. Quello vero… anche se in realtà si chiama Gian Luigi… Ma ci siamo capiti: tra noi c’è un’amicizia eterna”, ha detto Massimo Ranieri a Tv Sorrisi e Canzoni. Sul palco ci saranno anche Diodato, vincitore del Festival di Sanremo nel 2020 con “Fai Rumore”; Noemi e i The Kolors (con la nuova formazione che vede Dario Iaculli al basso in sostituzione di Daniele Mona). Ospite anche il comico e showman romano Enrico Brignano. Ricordiamo che la seconda e ultima puntata di “Tutti i sogni ancora in volo” andrà in onda venerdì 2 giugno sempre in prima serata su Rai 1.











