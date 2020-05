Tutti i soldi del mondo/ Video, su Italia 1 il film con Michelle Williams (14 maggio)

Pubblicità

Tutti i soldi del mondo va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, giovedì 14 maggio, a partire dalle ore 21:25. La pellicola è stata realizzata nel 2017 Grazie di una co-produzione tra Regno Unito e Stati Uniti d’America nella quale sono intervenute diverse case cinematografiche tra cui la TriStar Pictures e la Scott Free Productions mentre la distribuzione nelle sale italiane è stata gestita dalla Lucky Red. La regia di questo film è stata curata da Ridley Scott il soggetto è stato tratto da un saggio scritto da John Pearson mentre la sceneggiatura è di David Scarpa. Il montaggio è stato realizzato da Claire Simpson, le musiche della colonna sonora sono di Daniel Pemberton e la scenografia porta la firma di Arthur Max. Nel cast sono presenti tra gli altri Michelle Williams, Christopher Plummer, Mark Wahlberg, Charlie Plummer, Romain Duris, Marco Leonardi e Timothy Hutton.

Tutti i soldi del mondo, la tram del film

In Tutti i soldi del mondo ci troviamo nella città di Roma nell’anno 1973 con un importante imprenditore magnate dell’industria petrolifera che è conosciuto in tutto il mondo per essere l’uomo più ricco attualmente in vita. La sua enorme ricchezza tuttavia andrà ad interessare alcuni loschi individui che fanno parte di un’organizzazione malavitosa italiana ed in particolar modo della Ndrangheta. I componenti della banda hanno come obiettivo quello di rapire Il nipote del noto magnate in maniera tale da poter richiedere ed ottenere un incredibile riscatto. Il piano viene curato in ogni minimo dettaglio e quindi si rivelerà vincente permettendo agli uomini di poter portare via il ragazzino. Il giorno seguente faranno recapitare presso il domicilio del ricco imprenditore la loro lettera con cui spiegano quanto avvenuto e soprattutto le modalità che permetteranno al ragazzino di poter tornare in libertà. Della vicenda si occupa ovviamente la polizia italiana che, avendo maturato una certa esperienza per questo genere di situazioni molto in voga tra gli anni settanta e gli anni novanta, cerca di guidare l’imprenditore nella vicenda e soprattutto lo invita a pagare in maniera tale che il tutto possa risolversi senza alcun genere di problema per il nipote. In maniera del tutto sorprendente però l’importante imprenditore decide assolutamente di non voler sottostare alle minacce dei malviventi mettendo così a rischio anche la vita nipotino. La polizia italiana rimane esterrefatta da questa decisione presa dall’imprenditore e soprattutto la mamma del ragazzino non più legata all’imprenditore in quanto ha divorziato da suo figlio. La mamma mette in essere una vera e propria corsa contro il tempo per riuscire ad evitare che i malviventi possano fare del male all’amato figlio per cui cercherà di assecondare con ogni mezzo le richieste e soprattutto di collaborare con le forze della giustizia italiana in maniera tale da poter salvare il piccolino. Sarà una vera e propria corsa contro il tempo anche perché i malviventi indispettiti dall’atteggiamento dell’imprenditore hanno fissato delle scadenze ben precise terminate le quali il bambino potrebbe essere ucciso.

