Tutti i soldi del mondo/ Video, su Rai 3 il film con Charlie e Christopher Plummer

Tutti i soldi del mondo andrà in onda oggi, giovedì 1° aprile, su Rai 3 a partire dalle ore 21.20. All the Money in the World è un film girato nel 2017, diretto e co-prodotto da Ridley Scott, regista, produttore cinematografico britannico. Nel corso della sua carriera, il regista ha spaziato in diversi generi: dalla fantascienza con Alien, Blade Runner e Sopravvissuto – The Martian alla commedia con Il genio della truffa; dal thriller con Nessuna verità ai film storici d’azione come Il gladiatore, Le crociate – Kingdom of Heaven e Robin Hood; dal mafiamovie American Gangster fino al cinema di guerra con Black Hawk Down. Ha ottenuto diversi premi, come la candidatura all’Oscar come miglior regista Thelma e Louise, Il gladiatore e Black Hawk Down. Tutti i soldi del mondo è tratto dall’omonimo saggio di John Pearson e la sceneggiatura è a cura di David Scarpa. Le musiche sono composte da Daniel Pemberton.

Tutti i soldi del mondo, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Tutti i soldi del mondo. 10 luglio 1973, Roma. Un gruppo di membri della ‘ndrangheta rapiscono il sedicenne John Paul Getty III (Charlie Plummer) per ottenere un consistente riscatto dal nonno del ragazzo, il magnate dell’industria petrolifera e uomo più ricco del mondo J. Paul Getty (Christopher Plummer). Il miliardario però non vuole scendere a patti con i rapitori e si rifiuta di pagare la somma richiesta, mettendo a repentaglio la vita del ragazzo. Gail Harris (Michelle Williams), madre del ragazzo ed ex nuora di Getty cerca in tutti i modi di salvare il figlio.

Video, il trailer del film, Tutti i soldi del mondo

