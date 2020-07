Tutti i sospetti su mia madre/ Su Rai 2 il film con Jennifer Taylor (oggi, 11 luglio)

Tutti i sospetti su mia madre va in onda su Rai 2 per la prima serata di oggi, sabato 11 luglio, a partire dalle ore 21:45. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 2016 dalla casa cinematografica Johnson Production Group in collaborazione con la Shadowland mentre la distribuzione è stata gestita dalla Lifetime Television. La regia di questa pellicola è affidata a Doug Campbell, il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti dallo stesso regista, il montaggio è stato eseguito da Thijs Bazelmans, le musiche della colonna sonora state composte da Steve Gurevitch e nel cast sono presenti Jennifer Taylor, Mia Topalian, Danielle C. Ryan, Spencer Neville, Leith M. Burke e Kevin Scott Allen.

Tutti i sospetti su mia madre, la trama del film

Ecco la trama di Tutti i sospetti su mia madre. Maddy è una giovane ragazza americana apprezzata per la sua bellezza, ma anche e soprattutto per la sua intelligenza che le permette di avere un percorso scolastico davvero soddisfacente al liceo. Tuttavia, la sua quotidianità viene costantemente catalizzata dalle eccessive attenzioni della madre che è una vera e propria maniaca del controllo. Lei vuole avere sempre il massimo controllo su tutto quello che accade intorno alla figlia giacchè ha paura che possa accaderle qualcosa di pericoloso. Questo eccesso di amore e di voler accompagnare la figlia nelle varie fasi della sua esistenza, finisce per diventare motivo di oppressione e di mancanza di indipendenza. Un esempio lampante di come la vita della giovane ragazza venga influenzata in maniera negativa dall’atteggiamento della madre, arriva quando non vedendola rientrare a casa, pensa ad un possibile rapimento. In realtà, la figlia si era intrattenuta con alcune compagne di scuola per approfondire la lezione del suo professore in biblioteca consultando libri che evidentemente a casa non aveva.

Ripercussioni negative per la ragazza ci sono anche e soprattutto per quanto concerne il suo rapporto sentimentale con uno studente del luogo. La madre è ovviamente preoccupata da questo rapporto anche perché crede che il fidanzato sia un ragazzo piuttosto pericoloso che potrebbe avere influenze negative nel corso della vita della stessa Maddy. La situazione si fa drammatica quando il corpo del ragazzo viene ritrovato senza vita nella periferia della piccola cittadina americana. La polizia che si occupa del caso, dopo aver analizzato la situazione e valutato alcuni elementi ritrovati sulla scena del crimine, inserisce proprio la ragazza in cima alla lista dei sospettati il che fa inviperire ulteriormente la mamma. Tuttavia, la ragazza ben conoscendo gli atteggiamenti della propria madre e soprattutto il profondo disagio che avvertiva nei confronti del suo fidanzato, inizia a pensare che sia stata proprio la madre ad uccidere. Insomma, una vicenda molto complicata nella quale un ragazzo ha perso la vita e due donne finiscono per essere sospettate del suo assassinio. Ma quale sarà la verità?



