Tutti i sospetti su Mia Madre/ Su Rai 2 il film di Doug Campbell (oggi, 21 giugno)

Tutti i sospetti su Mia Madre è un film che andrà inonda oggi, 21 giugno, alle ore 15:45 sul canale Rai 2. Questa pellicola è andata in onda durante l’anno 2016 ed appartiene al genere cinematografico Thriller. Il regista di questo film è Doug Campbell che ha curato per questo progetto anche soggetto e sceneggiatura. All’interno del cast del film sono presenti diversi attori come Jennifer Taylor, Danielle Chuchran, Mia Topalian, Spencer Neville, Joe Hackett e Leith M Burke. La fotografia è stata curata da Joseph Setele mentre le musiche sono state realizzate da Steve Gurevitch.

Tutti i sospetti su Mia Madre, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Tutti i sospetti su Mia Madre. Maddy è una liceale comune che deve affrontare tante difficoltà a scuola. Come tante altre ragazze della sua età, Maddy è stressata a causa delle preoccupazioni dovute dagli esami, dai compagni di scuola e soprattutto dai ragazzi. Oltre a questi pensieri, Maddy deve dar conto anche ad un’altra preoccupazione. Difatti, sua madre, Claire non le lascia una vita libera. Questa donna è incredibilmente apprensiva e sembra essere anche maniaca del controllo. Claire deve avere tutto sotto controllo e deve prendere qualsiasi decisione inerente alla vita di Maddy.

Insomma, per la ragazza a volte sembra di vivere in un incubo senza fine. Addirittura, un giorno Claire pensa che Maddy sia stata rapita, ma la ragazza si trovava solo in biblioteca. La situazione diventa insostenibile quando il ragazzo di Maddy viene trovato senza vita. La polizia e le autorità sospettano che sia stata Maddy, ma la giovane ha paura che dietro tutto possa esserci stato lo zampino della madre. Inizierà quindi, una sorta di caccia all’uomo per la ragazza, che dovrà scoprire la verità da sola, scendendo a patto con alcune verità scabrose che hanno a che fare con la donna che l’ha cresciuta e accudita.

