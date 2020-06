Tutti in piedi non va in onda, perché?/ Su Rai 1 in onda Il Coraggio di Angela

Pubblicità

Tutti in piedi non va in onda stasera su Rai 1 dove era programmato per la prima serata, ma perché? La tv di Stato ha deciso di mandare in onda la prima puntata della miniserie Il Coraggio di Angela. Questa è stata ambientata a Napoli e racconta la storia di Silvana Fucito, una imprenditrice napoletana che si è opposta al mondo della camorra diventando simbolo della lotta contro il pizzo in tutta Italia. La donna venne inoltre considerata eroina europea nel 2005 dal Time. Il suo ruolo è stato interpretato da Lunetta Savino con al suo fianco Gianluca Di Gennaro, Andrea Tidona, Gaetano Amato, Antonio Pennarella, Vincenzo Pirozzi, Maria Pia Calzone e molti altri ancora.

Tutti in piedi non va in onda, perché? Nessuna data per la proiezione su Rai 1

Quando andrà in onda Tutti in piedi che non sarà trasmesso stasera su Rai 1? La decisione è stata quella di puntare su Il Coraggio di Angela con protagonista Lunetta Savino. Sia la tv di Stato che Mediaset hanno deciso in questo periodo di riproporre tantissime serie partendo dalla prima stagione e anche film che hanno ottenuto il consenso del pubblico. Al momento non possiamo dare una risposta alla precedente risposta anche se, come indicano altri casi, probabilmente nei prossimi giorni lo vedremo sempre su Rai 1. Sarà dunque interessando vedere quello che decideranno per la programmazione dei prossimi giorni. Fatto sta che ci troviamo di certo di fronte a un film molto interessante pronto ad affrontare delle tematiche molto delicate.



