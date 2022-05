Tutti in piedi/ Su Rai 1 il film di e con Franck Dubosc

Tutti in piedi, film di Rai 1 con nel cast Alexandra Lamy e Gerard Darmon

Tutti in piedi va in onda oggi, sabato 28 maggio, su Rai 1 a partire dalle ore 21:25. Si tratta di un film che è stato realizzato grazie della coproduzione tra Francia e Belgio alla quale hanno partecipato diverse case cinematografiche tra cui TF1 e Gaumont con la distribuzione che è stata gestita nel nostro paese dalla Vision Distribution. La pellicola è stata diretta dal regista Franck Dubosc il quale si è occupato anche del soggetto e della sceneggiatura, il montaggio è stato realizzato da Samuel Danesi, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Ludovic Colbeau-Justin.

Nel cast di Tutti in piedi sono presenti tra gli altri lo stesso regista insieme ad Alexandra Lamy, Gerard Darmon, Elsa Zylberstein, Caroline Anglade, Laurent Bateau, Claude Brasseur e Francois-Xavier Demaison.

Tutti in piedi, la trama del film

Leggiamo la trama di Tutti in piedi. Un uomo di nome Jocelyn è un dirigente che si occupa di un’azienda specializzata nella vendita di scarpe. Si è sempre dimostrato un grande professionista probabilmente anche grazie al suo essere scapolo di lungo corso nonché seduttore incallito.

La sua sfera sentimentale è caratterizzata da numerose conquiste che vengono puntualmente lasciate nel giro di poco tempo. Suo malgrado deve prendere parte al funerale della mamma per cui si reca nell’appartamento della donna e si siede sulla sua vecchia sedia a rotelle un po’ per ritrovare quel calore materno che aveva smarrito dell’ultimo periodo. Proprio mentre stava seduto sulla sedia a rotelle entra nell’appartamento una nuova vicina di casa di nome Julia la quale è un’attraente assistente domiciliare per i disabili in carrozzina. La donna era ancora alle prese con il trasloco per cui era venuta a chiedere aiuto per spostare dei mobili molto pesanti.

Jocelyn non appena vide la donna se ne innamora perdutamente e inizia a fare il possibile per poterla conquistare, in particolare gli viene in mente di fingersi paraplegico per cui costretto a vivere in quella appartamento contiguo sulla sedia a rotelle.

Da questo momento in poi si intrufola in un percorso fatto di tante bugie e menzogne che faranno nascere una storia d’amore basata su fondamenta molto fragili. La cosa si complica ulteriormente quando viene a sapere che Julia ha una sorella veramente paraplegica di nome Florence con la stessa Julia che si prende la libertà di organizzare un incontro galante tra loro due. Tuttavia poco alla volta, tra Jocelyn e Julia nascerà qualcosa di veramente speciale che saprà essere più forte dei problemi fisici e delle menzogne.

Il video del trailer di Tutti in piedi













