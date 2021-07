Tutti lo sanno/ Video, Su Rai 3 il film con Penelope Cruz (oggi, 31 luglio)

Tutti lo sanno arricchisce il prime time di Rai 3 di oggi, 31 luglio 2021, a partire dalle ore 21,20. Si tratta di una pellicola drammatica, un thriller co-prodotto da Italia, Francia e Spagna grazie alla sinergie delle case Memento Films Production, Morena Films e Lucky Red che ne è anche il distributore italiano: ‘Tutti lo sanno (‘Todos lo saben’, a livello internazionale celebre con il titolo in inglese ‘Everybody Knows’). Tra gli attori del cast c’è anche un’attrice tipicamente iberica di grande popolarità, la madrilena Bárbara Lennie, che si affaccia al cinema che conta nel 2001 con la pellicola ‘Más pena que Gloria’ alla quale seguono tantissimi successi, soprattutto in Spagna, come ‘La pelle che abito (La piel que habito)’ diretto da Pedro Almodovar e tanti altri.

Tutti lo sanno, la trama del film

Leggiamo la trama di Tutti lo sanno. Laura (Penelope Cruz) è Argentina della capitale, Buenos Aires, città nella quale non ha più nulla da dire, soprattutto in ambiti sentimentali. Non ama più il suo uomo, è demotivata sotto tani punti di vista, necessita di cambiare aria, pensa quindi alla sua Spagna, ad un ritorno anche parziale. La sorella minore Ana (Imma Cuesta), sta per sposarsi, motivo per il quale Laura coglie l’occasione al volo per tornare nel suo villaggio disperso tra le colline di un’assolata provincia di Madrid, tra vigne e silenzi, solitudini e ricordi. Tra essi uno dei ricordi più dolci della sua adolescenza, Paco (Javier Bardem), torna prepotente con il sapore dell’amore che travolge, rivederlo la farà stare bene, ma anche male, la passione brucia ancora sotto le braci sopite. Laura ha due figli che la seguono in questo viaggio per il matrimonio della zia, ma Irene, una delle figlie della donna, viene rapita, sequestrata. Da qul momento inizia la tensione, una corsa contro il tempo e la riscoperta della sua identità che diverrà sempre più ansiogena man mano che le indagini, anche individuali, non solo ufficiali, porteranno Laura verso la verità di diverse cose.

