Tutti pazzi per l’oro/ Su Italia 1 il film con Matthew McConaughley (oggi, 19 giugno)

Tutti pazzi per l’oro va in onda su Italia 1 per la prima serata di questo mercoledì 19 giugno 2019 a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola americana che è stata realizzata nel 2008 con la regia di Andy Tennant mentre il soggetto alla sceneggiatura sono stati realizzati con il regista che ha dato il proprio contributo insieme a John Claflin e Daniel Zelman. Le musiche della colonna sonora sono state composte da George Fenton, la scenografia è frutto del lavoro di Charles Wood mentre i costumi che sono stati indossati da vari errori sul set cinematografico sono stati disegnati da Ngila Dickson. Nel cast sono presenti numerosi attori di buon successo come nel caso di Matthew McConaughley, Kate Hudson, Donald Sutherland, Alexis Dziena, Ray Winstone e Kevin Hart.

Tutti pazzi per l’oro, la trama del film

Andiamo ora a leggere da vicino la trama del film Tutti pazzi per l’oro. Una giovane coppia che sembrava essere ben assortita e soprattutto mossa una grande passione d’amore si ritrova ad attraversare un periodo particolarmente complesso del proprio matrimonio fino ad arrivare alla decisione di separarsi e quindi di divorziare. Una decisione sofferta che tuttavia si è dimostrata necessaria in quanto trascorrevano la maggior parte delle loro giornate a discutere in maniera animata di tutte le varie questioni possibili ed immaginabili partendo da aspetti di pura convivenza civile fino ad arrivare a questioni di natura organizzativa e lavorativa. Non volendo più avere a che fare l’uno con l’altra per un incredibile scherzo del destino si ritroveranno a dover condividere una straordinaria avventura alla ricerca di un tesoro nascosto di incredibile valore che sembra essere stato portato su un galeone spagnolo nel corso del Settecento in una piccola isola caraibica presso la quale poi ce ne sono perse completamente le tracce. La leggenda vuole che questo enorme tesoro Si è stato nascosto in una zona dell’isola e per la precisione sotterrato in un punto preciso che deve essere individuato utilizzando in maniera corretta alcuni piccoli indizi che sono stati reperiti dai due divorziati. I due si dovranno quindi condividere tantissimi giorni insieme su un’isola deserta per cercare di collaborare allo scopo di riuscire a reperire quell’enorme tesoro nascosto. Questa convivenza forzata li porterà a riconsiderare il loro rapporto scoprendo di avere ancora moltissimo in comune e di essere innamorati fortemente l’uno dell’altro. Insomma quella che sembrava essere una disavventura Si dimostrerà invece essere un incredibile riscoperta dei loro sentimenti e soprattutto del loro voler vivere insieme in maniera serena e tranquilla l’esistenza.

