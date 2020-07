Tutti pazzi per l’oro/ Video, su Italia 1 il film con Matthew McConaughey (26 luglio)

Tutti pazzi per l’oro va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, domenica 26 luglio, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2008 da diverse case cinematografiche con la regia affidata ad Andy Tennant con soggetto scritto da John Claflin e Daniel Zelman i quali si sono occupati anche dello sviluppo della sceneggiatura in collaborazione con lo stesso regista. Le musiche della colonna sonora sono state composte da George Fenton, la scenografia porta la firma di Charles Wood ed i costumi indossati sul set cinematografico sono frutto del lavoro di Ngila Dickson. Nel cast di questo film figurano tra gli altri Matthew McConaughey, Kate Hudson, Donald Sutherland, Alexis Dziena, Ray Winstone e Kevin Hart.

Tutti pazzi per l’oro, la trama del film

Ecco la trama di Tutti pazzi per l’oro. Un uomo ancora in giovane età di nome Finn si rende conto di aver fallito per quanto riguarda la sua vita sentimentale. Il suo rapporto matrimoniale con Tess si sta dimostrando molto complicato e per nulla semplice da gestire. I due rendendosi conto di come passino gran parte delle proprie giornate litigando e avendo discussioni anche piuttosto inutili, decidono di porre fine a tutto questo.

Di comune accordo danno mandato ai rispettivi avvocati di gestire la procedura di divorzio. Sembra proprio che le loro vite si siano divise per sempre, ma il fato sta per riservare loro un’incredibile nuova opportunità. Entrambi saranno messi a conoscenza dell’esistenza di un favoloso tesoro conosciuto universalmente come il nome di dote della regina che sarebbe stato portato da una parte all’altra dell’Oceano Atlantico su un galeone spagnolo che sarebbe stato affondato nell’anno 1715 nei pressi di un’isola.

Entrambi dunque si mettono alla ricerca di questa leggenda per cercare di trovare un tesoro che potrebbe per sempre cambiare le loro vite almeno per quanto riguarda l’aspetto economico. Quando i due si rendono conto di aver intrapreso la medesima avventura, decidono di unire le forze anche perché si ritrovano su quest’isola sconosciuta.

Questo darà modo di avere una sorta di coesistenza forzata in una zona del mondo dove sono presenti soltanto loro e soprattutto devono fare i conti con le scarse risorse presenti per vivere. Questa esperienza li cambierà in maniera repentina e soprattutto darà modo loro di ritrovare quella sintonia scoprendo di essere ancora innamorati. Tuttavia, dovranno fare i conti anche con altri avventurieri e personaggi piuttosto pericolosi che sono ormai da tempo sulle tracce di questo fantomatico tesoro e quindi sono pronti a tutto pur di mettere sopra le loro mani. Insomma, i due ex sposini si renderanno conto che in fin dei conti formano una coppia davvero straordinaria, capace di trovare le giuste motivazioni e superare ogni genere di difficoltà.

Video, il trailer di Tutti pazzi per l’oro





