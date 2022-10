Tutti pazzi per Nikita Pelizon al GF Vip/ I social la premiano ma gli inquilini…

Sui social esplode la Nikita Pelizon mania, è lei la favorita dal pubblico

Nikita Pelizon ha conquistato il pubblico del Grande Fratello Vip. La ragazza è odiata dalla maggior parte dei concorrenti della casa che non vedono di buon occhio i suoi comportamenti. Proprio nella puntata di ieri sera, Nikita è stata al centro delle discussioni. Prima ha avuto uno scontro con Elenoire Ferruzzi che l’ha accusata di essere appiccicosa con gli uomini della casa e poi con Wilma Goich con cui c’è stata una futile discussione. La cantante non ha apprezzato un gesto fatto dalla coinquilina, la quale avrebbe preso delle mozzarelle, che sarebbero servite invece per la pizza.

Jessica Pelizon mette in guardia la sorella Nikita/ "Stai attenta a Elenoire e..."

Nonostante i giudizi degli inquilini, il pubblico ha eletto finora Nikita Pelizon tra le concorrenti favorite del reality. Come si legge sul portale The Pipol TV: “Nikita Pelizon, attuale concorrente del GFvip7, ha quasi tutta la casa contro! Ieri sera durante la puntata è stata mostrata una clip della sfuriata di Wilma contro l’ex concorrente di Pechino Express. La cantante non è l’unica a non sopportare la modella. I concorrenti non le sono per la maggioranza favorevoli, asserendo di non tollerare i suoi modi di fare. Anche Elenoire Ferruzzi prova una profonda antipatia verso la Pelizon, tanto da attaccarla più volte con parole molto dure. I social però sembrano non farsi condizionare dai giudizi degli inquilini. Anzi, Nikita è la preferita assoluta del pubblico internauta. Twitter, Instagram e Facebook la premiano, e tra i sondaggi settimanali che determinerebbero il “preferito”, al primo posto assoluto regna la Pelizon”.

Nikita Pelizon rivelazione choc al GF Vip/ "Ho paura di avvicinarmi a Daniele"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol TV (@thepipol_tv)

Nkita Pelizon choc, il dramma del tentato suicidio: “Nella mia testa…”

Nikita Pelizon regna sovrana sui social. Dopo la puntata di ieri sera, in molti hanno commentato positivamente la sua presenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Un utente ha scritto: “Mi piace moltissimo questa ragazza la vedo meglio di tutte le altre donne nella casa e una bella persona. È un mio pensiero”. Alcuni sostengono che finora Nikita sia una delle concorrenti più vere all’interno della casa. Piace la sua pacatezza, il suo autocontrollo e il saper gestire con calma gli attacchi ricevuti.

GF Vip, Elenoire sputa per terra mentre passa Nikita/ Furia web: "Squalificatela!"

Nella puntata di ieri sera, Nikita ha raccontato un momento delicato della sua vita che ha riguardato il tentativo di suicidio. La ragazza ha infatti rivelato. “A 18 anni mi cacciarono di casa, io mi ritrovai fuori casa e non sapevo dove andare. Ho pianto per quattro ore e poi ho detto sai che c’è, sei libera. A 16 anni non ce la facevo più a rimanere in quel contesto famigliare e religioso. Nella mia testa continuava a esserci la frase potrò scegliere io quando andarmene”. Un momento che ha commosso molto il web.











© RIPRODUZIONE RISERVATA