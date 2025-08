Roberta Bruzzone commenta il successo e le dinamiche di Temptation Island 2025: le parole della criminologa.

L’edizione 2025 di Temptation Island è stata un clamoroso successo con ascolti altissimi e tanti commenti sui social. Tutte le coppie hanno scatenato una grande curiosità nel pubblico che ha seguito con tanto interesse tutte le puntate, compresa quella dedicata “al mese dopo” delle coppie che, di fronte a Filippo Bisciglia, hanno raccontato cos’è successo al termine delle registrazioni e dopo il ritorno a casa. Il successo di Temptation Island 2025 non si placa neanche al termine della messa in onda delle puntate perché in tanti vorrebbero rivedere alcuni protagonisti a Uomini e Donne.

Un successo che altri programmi Mediaset, in primis i reality come l’Isola dei Famosi e il Grande Fratello, faticano a trovare. Nonostante il successo, però, Roberta Bruzzone punta il dito contro il programma spiegando il proprio punto di vista su Instagram.

Il commento di Roberta Bruzzone su Temptation Island

“Temptation Island, ovvero un ‘Manuale pratico per selezionare soggetti con cui non mettere al mondo figli’. Ogni tanto mi imbatto in reel del programma Temptation Island, …e credo sia giunto il momento di affrontare la vera emergenza sociale del nostro tempo: l’assenza di una patente genitoriale obbligatoria”: comincia così il commento di Roberta Bruzzone su Temptation Island.

“Perché, diciamocelo, se alcuni soggetti che vediamo sfilare tra falò e pianti posticci hanno il diritto legale di riprodursi, allora siamo veramente a un passo dall’estinzione per cause imbarazzanti. Non è solo intrattenimento trash. È un grido d’allarme evolutivo. Temptation Island andrebbe trasmesso in biologia evolutiva come esempio concreto del processo di selezione naturale che, con tutta evidenza, ha smesso di funzionare”, scrive ancora la Bruzzone. “Serve una patente genitoriale. Con test psicoattitudinali, domande a trabocchetto (“Cosa fai se tuo figlio ti chiede perché urli come un gabbiano durante un falò?”) e prove pratiche tipo resistere a un tentatore/tentatrice mezzo/a nudo/a senza dimenticare di avere un/una partner… o un figlio a casa. Ma, soprattutto, senza dimenticare di avere un briciolo di rispetto per te”, conclude.

