Tutto il mio folle amore è un film di Gabriele Salvatores che torna all'on the road in modo esplosivo, raccontando una storia autentica e forte

Tutto il mio folle amore, film su Rai 3 diretto da Gabriele Salvatores

La prima serata di Rai 3 di venerdì 25 luglio, alle ore 21:20, ha in programmazione il film drammatico Tutto il mio folle amore. Il film è uscito nelle sale nel 2019 ed è una co-produzione Indiana Production Company e Rai Cinema. La regia è di Gabriele Salvatores che per il soggetto si è liberamente ispirato al romanzo Se ti abbraccio non avere paura, di Fulvio Ervas, che racconta la vera storia di Franco e Andrea Antonello, rispettivamente padre e figlio, con quest’ultimo autistico, i quali hanno intrapreso un lungo viaggio in Sudamerica.

Di rilievo le musiche, realizzate da Mauro Pagani, che ha alternato brani di sua composizione a pezzi originali di Domenico Modugno. Il titolo del film è infatti tratto da Cosa sono le nuvole, il cui testo fu scritto da Pier Paolo Pasolini.

I protagonisti del film Tutto il mio folle amore sono Claudio Santamaria nel ruolo del padre naturale di Vincent che ha il volto di un giovane Giulio Pranno, il quale diventerà molto noto grazie al film La scuola cattolica, di Stefano Mordini (dove interpreta Andrea Ghira, uno dei responsabili del massacro del Circeo), e alla fiction di Rai 2 Noi siamo leggenda, di Carmine Elia. La mamma Elena è una bravissima Valeria Golino, candidata al David di Donatello per questo film, mentre il padre adottivo Mario è un serioso Diego Abatantuono.

La trama del film Tutto il mio folle amore: un emozionante on the road con padre e figlio autistico

In Tutto il mio folle amore, Vincent è un ragazzo di 16 anni autistico, cresciuto dalla sola mamma Elena e poi adottato da Mario, il nuovo compagno di lei. Vincent non ha mai conosciuto il suo vero padre Willi, cantante sempre in giro per concerti (chiamato “Il Modugno della Dalmazia”) che ha abbandonato la madre appena saputo della gravidanza. Una sera, Willi si presenta a casa della famiglia entrando abusivamente e, naturalmente, scoppia un putiferio e viene cacciato in malo modo.

La mattina seguente Vincent non si trova. Il ragazzo si è infatti nascosto sotto il telo del pick-up di Willi, con quest’ultimo ignaro e ripartito per la sua strada. Quando scopre la presenza del figlio, Willi lo porta a pranzo e in quel momento scatta qualcosa: i due intraprenderanno un viaggio rocambolesco, con tante avventure e imprevisti, nella disperazione della famiglia che li sta cercando. Li troverà a un matrimonio, addormentati su due poltrone gonfiabili, allestimento della festa dove Willi si era appena esibito.